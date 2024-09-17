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Угроза для США: найдена валюта, которая подрывает доллар

Экономист Главина раскрыла опасность подпольного доллара для США
17 сентября 2024, 04:55
Фото: istock/Lazy_Bear

Фото: istock/Lazy_Bear

Привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Соединенным Штатам.
Об этом сообщила руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина в интервью агентству «Прайм», ссылаясь на данные The Wall Street Journal.

По словам Главиной, USDT используется для обхода санкций и финансовых ограничений в международной торговле, предоставляя анонимность и безопасность операций. Эксперт подчеркнула, что данная децентрализованная система фактически дублирует доллар, но не подчиняется американским финансовым властям.



«Металлургические холдинги, по косвенным данным, используют USDT для расчетов с Китаем, несмотря на то, что криптовалюты, включая стейблкойны, запрещены там с 2021 года», — отметила Главина.
Экономист предупреждает, что неподконтрольность этой валюты однажды может представлять серьезную угрозу для американской экономики, так как USDT уже стал значимой альтернативой доллару.

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#экономика
#безопасность
Жители Подмосковья получили первые уведомления от ФНС об уплате налога на вклады
17 сентября 2024, 03:42

Фото: istock/alexialex

В Подмосковье начались рассылки уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год.
Оплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года. Это первый случай, когда в России взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам.

Уведомления, размещенные в личных кабинетах налогоплательщиков на портале ФНС, содержат информацию о банках, где открыты вклады, суммах начисленных процентов и суммах налога к уплате. При расчете налога с полной суммы процентного дохода вычитается необлагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей. Оставшаяся сумма облагается по ставке 13% или 15% (повышенная ставка применяется к гражданам с доходами более 5 миллионов рублей в год).

Налог на доходы от вкладов был введен в России в 2021 году, однако его уплата была отложена до 2024 года. Первые платежи будут касаться доходов, полученных в прошлом году на банковских счетах и депозитах, превышающих необлагаемую базу. Оплата налога должна быть произведена до 1 декабря 2024 года, что совпадает со сроками уплаты налога на имущество и транспортного налога.

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#подмосковье
#имущество
#фнс
#вклады
#доходы
#налог
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В Истре будут производить лечебное питание для пациентов с редкими заболеваниями
16 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Истра появится производство лечебного питания для пациентов с орфанными заболеваниями. Разрешение на реконструкцию завода получило предприятие «Инфаприм», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Предприятие построит новые производственные мощности, обеспечит инженерную инфраструктуру и приобретёт современное оборудование для производства энтерального питания.
«Реализация проекта позволит привлечь около 4 млрд рублей инвестиций и создать более 50 новых рабочих мест. Завершить работы рассчитывают во II квартале 2026 года. А на полную мощность завод запустят в IV квартале. Для реализации проекта компании предоставили льготный инвестиционный кредит», - рассказали в ведомстве.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области запуск нового завода назвали значимым событием для сферы здравоохранения. Там отметили, что это поможет удовлетворить спрос на эту продукцию в регионе.

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#минсельхозпрод мо
#производство
#заболевания
#питание
#диета
#подмосковье
#московская область
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Поддержанный экспорт в Подмосковье превысил 340 млн долларов
16 сентября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём поддержанного экспорта Московской области составил 342 млн долларов. Контракты на такую сумму заключили компании-экспортёры, получившие содействие Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Фонд оказывает в регионе содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или планирующим выйти на экспорт. При его поддержке более 300 уникальных компаний подписали экспортные соглашения. Нередко компании, получившие помощь, налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнёрами, расширяя контакты за рубежом», – пояснила Зиновьева.
Фонд оказывает различную поддержку. Так, компании, только планирующие выход на экспорт, нередко обращаются туда за консультациями и образовательными услугами.

Опытные экспортёры могут при поддержке фонда принять участие в выставках. Для них организуют коллективный стенд. При этом фонд берёт на себя расходы, связанные с участием в экспозиции. Подробнее об услугах фонда можно узнать на его сайте.

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#подмосковье
#московская область
#экспорт
#фонд
#экономика
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Экономист Ракша уверен в скором повышении ключевой ставки до 20%
16 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку до 20%.
Такой прогноз дал «Радио 1» экономист, автор телеграм-канала «Всё нормально, деньги есть» Денис Ракша.

Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.
«Скоро ставка будет 20%. Это я транслирую то, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала на своей пресс-конференции», – отметил экономист.
Он назвал повышение ключевой ставки вполне ожидаемым событием. А её дальнейшее изменение, по словам Ракши, будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
«Инфляционные ожидания не менее важны, чем текущий уровень инфляции и чем её динамика, потому что они указывают на то, как себя ведут потребители – и частные лица, и компании. Готовы ли они тратить деньги здесь и сейчас или предпочитают сберегать? Это очень важный параметр. Центробанк прямых призывов не делает. Он пытается регулировать ситуацию как раз с помощью ставки», – пояснил собеседник «Радио 1».
По словам Дениса Ракши, это его основной инструмент в денежно-кредитной политике. Высокая ставка должна привлечь деньги тех, у кого они есть, в разные финансовые инструменты – банковские депозиты, ценные бумаги и так далее. ЦБ считает, что чем выше ставка, тем более привлекательна сберегательная модель.
«Центральный банк – всегда и везде очень консервативный институт. И он не склонен просто так совершать какие-то резкие действия, включая повышение или понижение ставки. Сейчас ЦБ пытается нащупать сбалансированное состояние между текущими расходами и сбережениями, повышая ставку аккуратно. В течение месяца он будет оценивать динамику инфляции и динамику сбережений, инфляционные ожидания. А через месяц примет следующее решение», – сказал эксперт.
Исходя из нынешних заявлений регулятора, совсем не исключено, что он поднимет ставку ещё выше. ЦБ к этому готов, заключил Ракша.

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#экономика
#центробанк
#ставка
#эльвира набиуллина
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Косметическая компания «Аравия» получила землю за 1 рубль для расширения производства
Косметическая компания «Аравия» получила землю за 1 рубль для расширения
16 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Косметическая компания «Аравия» начинает строительство второй очереди производственного комплекса в Подмосковье. Участок для реализации проекта в городском округе Серпухов производитель получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания уже завершила строительство первой очереди производственного комплекса площадью 9 тыс. кв. м. Сейчас на предприятии идёт монтаж оборудования. Площадь второй очереди составит 10 тыс. «квадратов». Инвестиции в проект оцениваются в 900 млн рублей. На предприятии создадут около 200 новых рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию весь комплекс компания планирует в течение двух лет», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новой производственной площадке «Аравия» станет производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику. После выхода комплекса на полную мощность, предприятие сможет изготавливать до 10 млн единиц уходовых косметических средств в год. В дальнейшем их будут поставлять по всей России, а также в страны СНГ.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#косметика
#московская область
#земля за 1 рубль
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье подавляющее большинство трудовых мигрантов работает по патенту
16 сентября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье 82% трудовых мигрантов работают по патенту. Это почти 300 тыс. человек, сообщила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
«Сейчас 99% мигрантов в нашем регионе заняты в пяти отраслях. Это строительство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, а также сельское хозяйство. При этом подавляющее большинство мигрантов, занятых у нас в регионе официально, – граждане, работающие по патенту», – сказала Маслёнкина на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Зампред признала, что пребывание трудовых мигрантов в городах и посёлках нередко вызывает обеспокоенность населения и создаёт социальную напряжённость. Вместе с тем о значимости работающих иностранцев для экономики нельзя забывать.

Масленкина отметила, что в части отраслей организовано максимально компактное проживание мигрантов, а часть приезжих контактирует с местными жителями.

Она добавила, что за три года в регионе снизилось число жалоб на взаимодействие с мигрантами в различных сферах деятельности. Но при этом количество жалоб существенно выросло в сфере торговли.

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#экономика
#бизнес
#мигранты
#наталия маслёнкина
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#труд
#трудоустройство
#патент
#работа
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В Подмосковье предложили запретить и ограничить работу трудовых мигрантов в нескольких сферах
В Подмосковье предложили запретить работу мигрантов в нескольких сферах
16 сентября 2024, 14:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области предлагается ввести запрет на работу трудовых мигрантов в таких сферах, как торговля алкоголем, пивом и табаком, а также ограничить их занятость в сфере уличного питания. Об этом заявила зампред правительства Московской области Наталия Маслёнкина.
«Исходя из сложившейся экономической и социальной ситуации, хотелось бы предложить присоединиться к тем 22 регионам, которые по этим направлениям ввели запрет для работы мигрантов в целом. Кроме того, у нас есть такое направление, как уличное питание на нестационарных торговых объектах. Предлагаем ввести для этого направления ограничение на работу граждан на патенте», – сказала Маслёнкина на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
По словам зампреда, помимо этих трёх сфер, предлагается ограничить работу мигрантов по трём основным социальным направлениям.
«Это спорт культура и досуг, здравоохранение и социальные услуги, а также образование. Здесь кажется наиболее важным наличие качественного знания языка и минимизация потенциальных конфликтов с местным населением. При введении такого запрета численность патентщиков, которые будут заменены, составит 5,6 тыс. человек. Их можно было бы заменить, например, за счёт граждан ЕАЭС», – сказала Маслёнкина.
В связи с тем, что бизнесу необходимо сориентироваться, предлагается ввести запрет с 1 января будущего года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#экономика
#мигранты
#труд
#трудоустройство
#работа
#подмосковье
#московская область
#наталия маслёнкина
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В Подмосковье запустили сервис для работодателей, берущих на работу иностранцев
16 сентября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Московской области начал работу электронный сервис для работодателей, привлекающих иностранных работников на основании патента. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва Подмосковья с правительством региона и главами городских округов.
«Сервис разработали Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с подмосковным главком МВД. С помощью этого сервиса работодатель может контролировать оплату НДФЛ иностранными работниками на основании патента, проверяя реквизиты и сумму платежа. Сам сотрудник может проверить статус оплаты своего патента и оплатить его на месте, используя сформированный в сервисе QR-код», – уточняется в телеграм-канале ГУРБ.
Если работодатель не предпримет всех зависящих от него действий для соблюдения требований закона, он рискует получить административный штраф. Его сумма составляет от 400 тыс. до 1 млн рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности предприятия на срок от 14 до 90 суток.

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#экономика
#работа
#труд
#мигранты
#трудоустройство
#работодатель
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#екатерина зиновьева
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Подмосковную практику работы с обращениями бизнеса начали внедрять в 30 регионах
16 сентября 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев объявили о запуске нового инструмента – механизма обратной связи с бизнесом. Система была разработана и внедрена в Московской области на базе Центра управления регионом, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Оперативное реагирование на проблемы предпринимателей – основной запрос деловых объединений. Благодаря новой системе мы сможем оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес, с какими проблемами сталкиваются инвесторы на местах. Обратная связь позволит улучшить деловой климат регионов», – заявил Решетников.
Сейчас в 29 регионах через платформу обратной связи портала госуслуг можно получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадрами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автодорогам и так далее. Предельный срок ответа – пять, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ предприниматели могут оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

Обеспечивать работу новой системы будет инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта. Агентства развития будут отслеживать качество обработки обращений и выявлять самые острые проблемы бизнеса. Их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов.
«Важна публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Нужно показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы», – подчеркнул глава Шадаев.
Система отработки обращений бизнеса была разработана и внедрена в Московской области на базе Центра управления регионом и получила название ЦУР «Бизнес». Эта практика Подмосковья получила высокую оценку на федеральном уровне и была предложена в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта.
«Система показала себя как эффективный инструмент работы с инвесторами. Её экономический эффект за полтора года работы в Подмосковье оценивается в 5,9 млрд рублей. Тиражирование подмосковной практики в других регионах значительно улучшит инвестиционный климат в стране», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» внедрен новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по самым частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки.

Первыми систему обработки обращений бизнеса внедрят Башкирия, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Планируется, что остальные российские субъекты присоединятся к 30 пилотным регионам до 1 апреля будущего года.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#бизнес
#цур
#екатерина зиновьева
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