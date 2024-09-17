Угроза для США: найдена валюта, которая подрывает доллар

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Привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Соединенным Штатам.
Об этом сообщила руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина в интервью агентству «Прайм», ссылаясь на данные The Wall Street Journal.
По словам Главиной, USDT используется для обхода санкций и финансовых ограничений в международной торговле, предоставляя анонимность и безопасность операций. Эксперт подчеркнула, что данная децентрализованная система фактически дублирует доллар, но не подчиняется американским финансовым властям.
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По словам Главиной, USDT используется для обхода санкций и финансовых ограничений в международной торговле, предоставляя анонимность и безопасность операций. Эксперт подчеркнула, что данная децентрализованная система фактически дублирует доллар, но не подчиняется американским финансовым властям.
«Металлургические холдинги, по косвенным данным, используют USDT для расчетов с Китаем, несмотря на то, что криптовалюты, включая стейблкойны, запрещены там с 2021 года», — отметила Главина.Экономист предупреждает, что неподконтрольность этой валюты однажды может представлять серьезную угрозу для американской экономики, так как USDT уже стал значимой альтернативой доллару.
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Елена Перлова