МВФ перенес планировавшиеся консультации с Россией на неопределенный срок

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Международный валютный фонд (МВФ) отложил планировавшиеся консультации с Россией по экономической ситуации на неопределенный срок. Об этом сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, российская сторона была готова к началу консультаций 16 сентября, как это было предусмотрено, передает РИА Новости. Однако МВФ решил отложить начало обсуждений без уточнения новых сроков. Изначально планировалось, что консультации начнутся в онлайн-формате, а затем миссия МВФ, возглавляемая представителем по России Аннет Киобе, посетит Москву для дальнейших переговоров.
В МВФ отметили, что такие консультации являются частью обязательств фонда и стран-членов. При этом организация не предоставила конкретной информации о дате визита миссии в Россию и не уточнила, с кем именно из российских властей должны были состояться переговоры.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию, Бельгию, Польшу, а также несколько стран Балтии и Северной Европы, выступили против проведения консультаций МВФ с Россией.
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В МВФ отметили, что такие консультации являются частью обязательств фонда и стран-членов. При этом организация не предоставила конкретной информации о дате визита миссии в Россию и не уточнила, с кем именно из российских властей должны были состояться переговоры.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию, Бельгию, Польшу, а также несколько стран Балтии и Северной Европы, выступили против проведения консультаций МВФ с Россией.
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Елена Перлова