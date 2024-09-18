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МВФ перенес планировавшиеся консультации с Россией на неопределенный срок

18 сентября 2024, 03:00
Фото: istock/Kiyoshi Tanno

Фото: istock/Kiyoshi Tanno

Международный валютный фонд (МВФ) отложил планировавшиеся консультации с Россией по экономической ситуации на неопределенный срок. Об этом сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
По его словам, российская сторона была готова к началу консультаций 16 сентября, как это было предусмотрено, передает РИА Новости. Однако МВФ решил отложить начало обсуждений без уточнения новых сроков. Изначально планировалось, что консультации начнутся в онлайн-формате, а затем миссия МВФ, возглавляемая представителем по России Аннет Киобе, посетит Москву для дальнейших переговоров.

В МВФ отметили, что такие консультации являются частью обязательств фонда и стран-членов. При этом организация не предоставила конкретной информации о дате визита миссии в Россию и не уточнила, с кем именно из российских властей должны были состояться переговоры.



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию, Бельгию, Польшу, а также несколько стран Балтии и Северной Европы, выступили против проведения консультаций МВФ с Россией.

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#мвф
В Московской области за лето зарегистрировались 48 тыс. самозанятых
17 сентября 2024, 22:58

Фото: Мининвесте МО

Число самозанятых в Подмосковье превысило 775 тыс., сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 48 тыс. зарегистрировали в регионе в течение лета.
«Только за три летних месяца число самозанятых увеличилось на 48 тыс. За первое полугодие 2024-го они перечислили в бюджет 3,69 млрд рублей. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в региональном Мининвесте, самозанятость представлена в Подмосковье в таких отраслях, как грузоперевозки, строительство, аренда жилья, маркетинг, реклама, информационные технологии, продажа товаров собственного производства, репетиторство и других.

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В Подмосковье производят больше всего в России сухих детских смесей
17 сентября 2024, 22:14

Фото: iStock / Vladdeep

Московская область стала лидером среди регионов России по объёмам производства сухих смесей для маленьких детей. Рынок заменителей грудного молока в условиях импортозамещения развивается, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«За 7 месяцев в регионе выпустили 16,6 тыс. тонн сухих смесей для детей на смешанном или искусственном вскармливании. Объёмы производства увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион является лидером в стране по объёмам производства сухих смесей для детей. На долю Подмосковья приходится 85% этого вида продукции, представленной в Центральном федеральном округе, и 56% – от общероссийского объёма», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что сухие смеси по составу и свойствам приближены к грудному молоку. Они содержат важные компоненты для развития малышей.

Среди крупнейших региональных предприятий с широким ассортиментом сухих молочных смесей для питания детей в ведомстве назвали ЗАО ИНФАПРИМ, которое выпуская смеси под брендом Nutrilak, ООО ФАРМАЛАКТ, где производят молочную смесь под маркой Mamelle, а также АО «ДП «Истра-Нутриция».

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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#молочная продукция
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#питание
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Воробьёв объяснил смысл возможных ограничений для мигрантов в Подмосковье
17 сентября 2024, 19:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв разъяснил суть предлагаемых ограничений на работу трудовых мигрантов в некоторых сферах в регионе. Он уверен, что бизнес сам найдёт грамотное решение в тех местах, где иностранную рабочую силу использовать нельзя.
«Есть экономика, а есть безопасность. Есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без неё. В строительстве и логистике мы внедряем более жёсткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, социальных услугах ограничиваем доступ иностранцам, работающим по патентам. Также важно избежать вовлечённости мигрантов в торговлю алкоголем, табаком, в уличный общепит. Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов», – сказал Воробьёв РИА Новости.
На днях зампред подмосковного правительства Наталия Маслёнкина предложила с 2025 года ограничить работу мигрантов по патенту. Предполагается, что с 1 января начнёт действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также в спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.

Инициатива была высказана в ходе совещания губернатора с областным правительством и главами городских округов.

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#ограничения
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#труд
#трудоустройство
#наталия маслёнкина
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В Рузском округе реализуют пять инвестпроектов за 1,1 млрд рублей
17 сентября 2024, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Рузском городском округе реализуется пять инвестпроектов.
Об этом глава муниципалитета Николай Пархоменко рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.

Общий объём инвестиций, по словам Пархоменко, превышает 1,1 млрд рублей. На предприятиях создадут более 500 рабочих мест.

Так, например, компания «МУ-КПЛстрой» в 2026 году планирует ввести завод по производству бетонных плит. Инвестиции составят порядка 250 млрд рублей, на предприятии рассчитывают создать 250 рабочих мест.

«Энерготех» строит завод по производству комплектных трансформаторных подстанций за 55 млн рублей, который откроют в следующем году. Помимо этого, в 2025-м начнёт работу завод по производству стройматериалов. Вложения составят около 530 млн рублей, а число новых рабочих мест – 130.

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#московская область
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#предприятия
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Компании Подмосковья пригласили участвовать в программе «Открытая промышленность»
17 сентября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба программы

Компании Московской области могут стать участниками образовательной программы для междисциплинарных региональных команд «Открытая промышленность». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Программу запустили АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» из Санкт-Петербурга при поддержке Минэкономразвития России.
«Программа направлена на повышение престижа рабочих и технических профессий, привлечение молодёжи в отрасли промышленности, обеспечение технологического суверенитета на российских промышленных предприятиях. Цели программы – популяризация технологического и кадрового потенциала российских производителей; развитие компетенций по промышленному туризму; демонстрация технологичности и экологичности региональных предприятий», – говорится в сообщении.
Для участия в программе членам междисциплинарной региональной команды нужно пройти регистрацию на информационном ресурсе по ссылке.

Окончание приёма заявок – 20 сентября.

По итогам программы 300 сотрудников предприятий, туристических организаций и региональных администраций получат удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организация промышленного туризма».

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#подмосковье
#московская область
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В России запускают программу по развитию промышленного туризма
17 сентября 2024, 15:20

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Образовательную программу «Открытая промышленность», нацеленную на развитие промышленного туризма, запускает Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба агентства.
«В рамках программы представители междисциплинарных региональных команд смогут развить свои компетенции по промышленному туризму и демонстрации экологичности и технологичности местных предприятий», — говорится в сообщении.
Эксперты «Открытой промышленности» помогут разработать маршруты для промышленного туризма и разработать экскурсионные программы. По итогам обучения участники проекта получат удостоверение о повышении квалификации в сфере «Организация промышленного туризма».

Подробнее узнать о программе, а также оставить заявку на участие в ней можно по ссылке.

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#промышленность
#туризм
#туристический маршрут
#россия
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Серпуховский лифт от Студии Лебедева стал призёром национальной премии
17 сентября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Серпуховский лифтостроительный завод стал лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инновационная кабина лифта была создана совместно со Студией Артемия Лебедева. Она заняла второе место по итогам народного голосования в категории «Лучший дизайн транспортных средств».
«Очень рад, что нам удалось поучаствовать в создании этого лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали всё, что хотели, ни в чём себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся лифты из Серпухова. Дизайн спасёт мир», – сказал Лебедев.
Инновационный лифт управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей. Кабина оборудована интерактивным зеркалом, которое даёт сводку о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками. Поручень с крючками для сумок и зонтов может стать полноценным сидением.
«После модернизации производства СЛЗ стал суперсовременным предприятием. Вместе со Студией Артемия Лебедева мы придумали, каким должен быть лифт бизнес-класса -– на стыке искусства и технологий. Система освещения строится на максимально адаптивной подсветке кабины. Цветовая гамма меняется в зависимости от архитектуры здания и потребностей пассажиров. Движением лифта можно управлять со смартфона», – рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.
Премия «Лучший промышленный дизайн» была создана запущена в прошлом году при поддержке Минпромторга и Министерства культуры, а в этом году ей присвоен национальный статус. Свои проекты на конкурс представили предприятия из 49 регионов. На сайте премии проводилось народное голосование за понравившиеся проекты. В нём участвовали более полумиллиона человек.


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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#дизайн
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Фермерскому хозяйству в Воскресенске передали 18 га земли
17 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Два земельных участка на территории округа Воскресенск общей площадью 18 гектаров предоставило в аренду фермерскому хозяйству министерство имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Фермер Оксана Куделькина зарегистрировала своё крестьянское хозяйство в июле текущего года.

«Приняла для себя решение попробовать себя в фермерском деле. В настоящее время занимаюсь организационными вопросами», — рассказала Оксана Куделькина.
Отмечается, что на одном из полученных в аренду участков она планирует создать работающую круглый год ягодно-грибную ферму и выращивать там шампиньоны и клубнику, а на втором организовать мини-сыроварню с комплексом для сельскохозяйственного туризма.

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#воскресенск
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#минимущества
#ферма
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Финал всероссийского конкурса наставнических практик проведут в Подмосковье
17 сентября 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В России проводится конкурс «Лучшие практики наставничества», финал состоится в мастерской управления «Сенеж» образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске 28 ноября в рамках форума «Производительность труда и наставничество», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Конкурс «Лучшие практики наставничества» уже в шестой раз проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». (…) Форум станет площадкой для подведения итогов работы конкурса и обсуждения развития системы наставничества», — цитируются в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Мурата Керефова.
Конкурс проводится в пяти номинациях, в числе которых работа с молодёжью, наставничество в сфере гостеприимства и цифровизация производства. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.

Зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что конкурс является отличным стимулом для специалистов, обучившихся бережливому производству, передавать свои знания и опыт коллегам.

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#мининвест мо
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