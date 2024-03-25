Аналитик Буйволов обвинил в усилении доллара теракт в «Крокусе»

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Аналитик Денис Буйволов объяснил рост доллара выше 93 рублей произошедшим в пятницу терактом в «Крокус Сити Холле».
«Рост доллара выше 93 руб. связан с трагическими событиями вечера 22 марта. На фоне резонансного происшествия часть инвесторов предпочла усилить валютные позиции. Сейчас рубль уже пытается отыгрывать потери. Эмоции на рынке постепенно стабилизируются», —пояснил в беседе с Газета.ру Буйволов.
Вместе с тем, эксперт спрогнозировал возвращение доллара в диапазон 91-92 рублей благодаря налоговому периоду, высокой ключевой ставке на уровне 16%, мерам валютного контроля и интервенциям регулятора.
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