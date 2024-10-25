Аналитик Буйволов отметил слабую реакцию рубля на ключевую ставку

Фото: iStock/spaxiax
Аналитик Денис Буйволов заявил, что рубль слабо отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ до 21% из-за некоторой предсказуемости такого решения Банка России.
«Рубль показал умеренное укрепление на фоне ожидания заседания ЦБ по ключевой ставке. После того как регулятор объявил о повышении ставки до 21%, курс российской валюты практически не изменился. Юань на Московской бирже торгуется на уровне 13,5 рубля, а доллар — около 96 рублей, согласно данным срочного рынка. Сценарий с увеличением ставки до 21% рассматривался как вероятный, поэтому событие оказалось предсказуемым», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка кроме недостатков обладает и преимуществами.
Читайте также:
Экономист Колташов раскрыл неожиданный плюс роста ключевой ставки
Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в России
Набиуллина: ЦБ РФ сохраняет цель по инфляции на уровне 4%
Мелисса Тимофеева