Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в России

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Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что Банк России ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 17,5% вместо 16,9 – 17,4%, которые прогнозировались ранее. До конца этого года, оценивает ЦБ, средний показатель будет сохраняться в пределах 21 – 21,3%.
Также была изменена ожидаемая в 2025 году ключевая ставка. Ранее она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.
Ранее в этот день Центробанк сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 19% до 21%.
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Также была изменена ожидаемая в 2025 году ключевая ставка. Ранее она прогнозировалась на уровне 16-17%, но сейчас была поднята до диапазона 17-20%. В 2026 году, по предварительным прогнозам, она составит 12-13% вместо ранее ожидаемых 10-11%, а в 2027 году достигнет 7,5 – 8,5%.
Ранее в этот день Центробанк сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 19% до 21%.
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Анастасия Чинкова