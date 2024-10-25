Экономист Колташов раскрыл неожиданный плюс роста ключевой ставки

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Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что повышенная ключевая ставка кроме недостатков обладает и преимуществами.
Так, по его словам, люди начнут накапливать средства благодаря высокой ключевой ставке.
А финансовый аналитик Владислав Антонов, в свою очередь, объяснил необходимость выпуска новых пятитысячных купюр.
Ранее Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%.
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«У ставки есть плюсы. Она переводит деньги из сферы потребления в сферу инвестирования. У нас должна наконец появиться склонность к сбережению. Нашим гражданам прививали образ жизни французского аристократа – трать как можно больше, и не важно, сколько ты зарабатываешь. Все это уходит. Вместо этого нужно накапливать, приобретать на свои деньги, используя кредиты как дополнительный инструмент», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.
А финансовый аналитик Владислав Антонов, в свою очередь, объяснил необходимость выпуска новых пятитысячных купюр.
«Это усиление защиты от подделок — новые банкноты оснащены современным защитным комплексом, что делает их более надёжными и безопасными. В условиях развития технологий мошенники совершенствуют свои методы подделки денег, поэтому ЦБ надо быть на шаг впереди и регулярно обновлять средства защиты банкнот. Это естественный процесс обновления денежного оборота», — заявил в беседе с RT Антонов.
Ранее Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%.
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Мелисса Тимофеева