Набиуллина: ЦБ РФ сохраняет цель по инфляции на уровне 4%

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Центробанк сохраняет приверженность цели по инфляции на уровне 4%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она также сказала, что высокий прогноз по инфляции в 2024 году не означает, что ключевая ставка не работает. По словам председателя правления Банка России, без повышения ключевой ставки инфляция была бы ещё выше. По прогнозу ЦБ РФ инфляция в 2024 году составит 8-8,5%, что вдвое превышает целевой показатель.
В пятницу Центробанк ожидаемо повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 21% годовых, что является очередным историческим максимумом. По словам Набиуллиной, целевой показатель инфляции на уровне 4% будет достигнут в первой половине 2026 года. Такой же инфляция ожидается и в 2027 году.
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