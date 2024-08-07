Аналитик Буйволов спрогнозировал курс доллара на начало осени

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Аналитик Денис Буйволов допустил курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.
«Гипотетически доллар мог бы дотянуться и до 100 руб., но для этого должны сложиться определенные обстоятельства, например, сильный и устойчивый спад цен на сырье с одновременным ухудшением картины на геополитическом контуре РФ могли бы вызвать подобный импульс. Однако такой сценарий маловероятен», — добавил в беседе с Газета.ру Буйволов.
Ранее управляющий директор по инвестициям Николай Рясков выражал мнение о том, что причина в обвале биржи по всему миру кроется в росте безработицы в США и ухудшении прогнозов прибыли ведущих американских компаний.
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