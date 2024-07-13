В США сделали неутешительный прогноз относительно будущего доллара

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Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты. Крупные страны-держатели резервов пребывают в замешательстве.
Причиной этого стали исключительные меры США и их союзников, предпринятые в отношении России, пишет издание Asia Times со ссылкой на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен. Она признала, что хотя государства Глобального Юга пока не могут полностью отказаться от использования доллара, большая их часть уже не хочет работать с ним. Одной из причин является небезуспешная работа стран БРИКС по ослаблению американской валюты, добавила министр.
Авторы публикации отмечают, что решение администрации Белого дома заморозить часть российских зарубежных активов насторожило и напугало многих крупных инвесторов. Сложившаяся ситуация говорит о том, что опасения Йеллен по поводу возможной дедолларизации оказались не напрасными, а процесс уже запущен, заключает издание.
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