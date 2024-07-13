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В США сделали неутешительный прогноз относительно будущего доллара

13 июля 2024, 09:35
Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Антироссийские санкции привели к тому, что доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты. Крупные страны-держатели резервов пребывают в замешательстве.


Причиной этого стали исключительные меры США и их союзников, предпринятые в отношении России, пишет издание Asia Times со ссылкой на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен. Она признала, что хотя государства Глобального Юга пока не могут полностью отказаться от использования доллара, большая их часть уже не хочет работать с ним. Одной из причин является небезуспешная работа стран БРИКС по ослаблению американской валюты, добавила министр.

Авторы публикации отмечают, что решение администрации Белого дома заморозить часть российских зарубежных активов насторожило и напугало многих крупных инвесторов. Сложившаяся ситуация говорит о том, что опасения Йеллен по поводу возможной дедолларизации оказались не напрасными, а процесс уже запущен, заключает издание.

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Китай назвали лидером альтернативной энергетики
GEM: Китай стал мировым лидером в области альтернативной энергетики
13 июля 2024, 04:48

Фото: IStock/WangAnQi

Китай назвали мировым лидером в области альтернативной энергетики, сообщает The Guardian на основе результатов исследования, проведенного организацией Global Energy Monitor (GEM).
Согласно отчету, количество ветряных и солнечных электростанций, строящихся в Китае, почти в два раза больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Эксперты GEM утверждают, что Китай планирует построить солнечные и ветряные электростанции мощностью 180 гигаватт и 159 гигаватт соответственно. Для сравнения, солнечные электростанции в США могут производить только 40 гигаватт.

Исследователи также учитывали только те солнечные электростанции, мощность которых превышает 20 мегаватт. Это означает, что общее количество солнечной энергии в Китае может быть гораздо выше, так как небольшие станции обеспечивают около 40 процентов всей энергии.

Кроме того, в период с марта 2023 по март 2024 года Китай установил больше солнечных электростанций, чем за предыдущие три года вместе взятые. Это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. По мнению экспертов Global Energy Monitor, основной причиной роста является государственная поддержка.

В то же время энергосистема Китая по-прежнему зависит от угля, и эксперты GEM отмечают, что для более эффективного использования растущего объема чистой энергии необходимы более совершенные системы хранения и гибкость энергосистемы.

Ранее стало известно, что Китай стал лидеров в области ИИ. За десять лет было подано около 54 тысяч патентов в области искусственного интеллекта (ИИ), из них 38 тысяч были направлены китайским специалистам.

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#китай
#электроэнергия
#сша
#искусственный интеллект
#энергетика
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Xiaomi получила право на производство автомобилей
13 июля 2024, 01:51

Фото: iStock/Fahroni

Китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей, передает CnEVPost.
Разрешение было выдано Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты поясняют, что с этого момента Xiaomi имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.

В марте Xiaomi выпустила свой первый автомобиль – электрокар Super Ultra 7 (SU7). Электромобиль был разработан в сотрудничестве с китайской BAIC. Судя по всему, в будущем Xiaomi будет выпускать собственные автомобили.

В начале июня китайские СМИ сообщили, что первый автомобиль Xiaomi попал в серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль потерял управление при выезде с парковки, резко ускорился и врезался в несколько транспортных средств, при этом сбив четырех пешеходов.

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#электромобили
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#китай
#авария
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Московский областной гарантийный фонд за полгода поддержал 406 предпринимателей
12 июля 2024, 23:05

Фото: iStock / Dmitry Presnyakov

Поддержку Московского областного гарантийного фонда в первом полугодии 2024-го получили более 400 предпринимателей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. За полгода было выдано 448 поручительств суммарно на 3,8 млрд рублей. Полученные поручительства позволили предпринимателям привлечь 8,2 млрд рублей заёмных средств», – сказала Зиновьева.
Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Такая поддержка позволяет субъектам МСП привлекать займы для покупки оборудования, расширения производства и решения других задач.

О получении поручительств можно узнать на сайте фонда.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#московская область
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157 жителей Подмосковья за полгода открыли бизнес с помощью господдержки
12 июля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Услуга по содействию началу предпринимательской деятельности от центра занятости Подмосковья за полгода помогла открыть собственное дело примерно 160 жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Жители региона могут получить на открытием своего дела разовую выплату размером около 165 тысяч рублей. В этом году услугой воспользовались уже 157 жителей области. Самыми популярными бизнес-проектами стали бьюти-услуги, пошив одежды и аксессуаров, производство кондитерских изделий, ремонтные и строительные работы», – уточнила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Воспользоваться услугой по содействию началу предпринимательской деятельности могут безработные от 18 лет до достижения пенсионного возраста.

В министерстве напомнили, что возвращать единовременную выплату на открытие бизнеса не нужно, если выполнить два условия. Необходимо в течение 90 дней отчитаться о том, что деньги были потрачены в соответствии с утверждённым бизнес-планом, а также сохранить бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с Центром занятости.

Подать заявление на получения услуги можно по ссылке.

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#экономика
#минсоцразвития мо
#безработица
#бизнес
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В программу догазификации включат более 1,4 тыс. подмосковных СНТ
12 июля 2024, 20:53

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

В программу догазификации в Подмосковье войдут более 1,4 тыс. СНТ.
Об этом сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. На заседании правительственного Штаба по газификации СНТ он доложил зампреду правительства России Александру Новаку о готовности региона к социальной газификации садовых некоммерческих товариществ.
«У нас в программу войдёт более 1,4 тыс. СНТ. Голубым топливом дополнительно обеспечим более 82 тыс. дачных домов. Мы почти завершили масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями. До 1 августа планируем утвердить план-графики догазификации, затем проинформируем жителей о сроках и планах», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
По его словам, самое большое количество СНТ в Московской области планируется газифицировать в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щёлково и Ступино.

Социальная газификация – бессрочный проект, действующий в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в их границах. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.

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#подмосковье
#московская область
#минэнерго мо
#вице-губернатор
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В Госдуме считают необходимым для БРИКС создания собственного аналога МВФ
12 июля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Странам БРИКС следует создавать свой собственный аналог Международного валютного фонда (МВФ). Это необходимо для обеспечения финансового суверенитета организации.
Об этом на полях Десятого парламентского форума БРИКС заявил вице-спикер Государственной думы РФ Александр Бабаков. Он отметил, что не стоит пытаться реформировать валютный фонд и его основные институты, так как это просто невозможно сделать. Вместо этого следует создать свой собственный набор институтов, целую новую финансовую систему, МВФ-2, или можно придумать любое название, сказал депутат.

По мнению вице-спикера ГД, только это даст подлинную независимость БРИКС, обеспечит финансовый суверенитет тех стран, которые входят в организацию, и тех, которые планируют к ней присоединиться.

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#фонд
#депутат
#рф
#брикс
#мвф
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Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»
12 июля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков познакомился с работой фермерского хозяйства «Ягодная долина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Предприятие находится в рабочем посёлке Фряново. Инвестпроект реализуется с 2020 года. Ранее предприятие получило два участка площадью 185 га в аренду на 5 лет для расширения плантации и субсидию на закупку техники. В результате за 2023-й собрали 180 тонн клубники и 30 тонн малины», – говорится в сообщении.
В этом году Миноблимущество предоставило «Ягодной долине» земельный участок площадью более 22 га в рамках программы господдержки развития сельского хозяйства. Ферма расширяется, увеличивает число рабочих мест.
«На встрече обсудили и некоторые дорожные вопросы. Поможем с грейдированием подъездной дороги. Ягоды попробовал, действительно вкусные. Ждём новых рекордов», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Как отметили в администрации, ягоды земляники на этом уникальном предприятии выращивают в специальных матах с кокосовым субстратом. Это исключает соприкосновение с землёй, защищает от осадков, чрезмерной влаги и других неблагоприятных факторов. Это позволяет получать урожай самого высокого качества.

Продукцию хозяйство поставляет в ведущие сети Москвы и области. На прилавках их можно найти под торговыми марками «Моя усадьба» и «Подмосковная».

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье подали более 70 заявок на субсидии по франшизе
12 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 70 заявок на субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Московской области с начала текущего года, 39 запросов уже удовлетворены, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«На сегодняшний день 75 предпринимателей подали заявки на получение субсидии на бизнес по франшизе на общую сумму 34,6 млн рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 млн рублей», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что подмосковные предприниматели, занимающиеся бизнесом по франшизе, могут получить частичное возмещение затрат на покупку или лизинг оборудования, коммунальные и арендные платежи. Максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат.

Заявки принимаются на инвестиционном портале региона.

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#екатерина зиновьева
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Российский рынок не смог приспособиться к прекращению торгов долларом и евро
12 июля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / Torsten Asmus

Из-за санкций, введённых США 12 июня в отношении Московской биржи, Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), торги долларом и евро на бирже были приостановлены.
Это означает, что граждане и компании больше не могут покупать эти валюты на бирже.

Банк России перешёл к новой методике расчёта официального курса доллара и евро, определяя его на основе данных о конверсионных операциях банков. А курс китайского юаня рассчитывается на основе данных биржи.

«Возможность инвестировать в валюту сохраняется: в наличном виде через обменники и в квазивалютных инструментах. Но в новых условиях разные индикаторы курса доллара могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка снижается, говорят эксперты. В первую неделю после остановки торгов рубль укрепился к основным валютам. Это произошло из-за снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — отметили в РБК.

21 июня правительство снизило требования к экспортерам о возврате валютной выручки, что привело к восстановлению спроса на валюту. В результате рубль укрепился по отношению к юаню на 5,3%, к доллару — на 4,5%. С 12 июня по 11 июля рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, по отношению к евро — менее чем на 0,5%, по отношению к юаню — на 2,2%.

После введения санкций рубль стал более волатильным, а курсы валют показывали высокую волатильность и двигались по-разному. Межбанковский курс доллара падал, а официальный курс ЦБ — нет. Спред между покупкой и продажей наличного доллара расширился до 10-20 рублей. Курс продажи долларов через стейблкоины USDT поднимался выше межбанковского рынка и официального курса..

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