Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в августе.
По его словам, доллар в следующем месяце может подняться выше 90 рублей, евро подберётся ближе к 99 рублям.
Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявлял, что санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США.
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«Импорт будет бодро восстанавливаться за счёт политических усилий российских властей. Санкции при этом увеличат издержки на его оплату, и спрос на валюту вырастет. При этом меры господдержки курса могут продолжить сокращаться. К примеру, могут быть еще раз снижены или вовсе отменены пороги репатриации и продажи экспортной выручки», — отметил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявлял, что санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США.
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Мелисса Тимофеева