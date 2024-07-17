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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля

17 июля 2024, 19:51
Фото: iStock/Lyudmila Solovyeva

Фото: iStock/Lyudmila Solovyeva

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в августе.
По его словам, доллар в следующем месяце может подняться выше 90 рублей, евро подберётся ближе к 99 рублям.

«Импорт будет бодро восстанавливаться за счёт политических усилий российских властей. Санкции при этом увеличат издержки на его оплату, и спрос на валюту вырастет. При этом меры господдержки курса могут продолжить сокращаться. К примеру, могут быть еще раз снижены или вовсе отменены пороги репатриации и продажи экспортной выручки», — отметил в беседе с Газета.ру специалист.



Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявлял, что санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США.

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Путин поднял вопрос внедрения цифрового рубля
17 июля 2024, 17:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Сегодня у президента был относительно спокойный день, и он работал в Ново-Огарёво.На совещании присутствовали представители руководства администрации президента, правительства и экономического блока», — рассказал Дмитрий Песков.

Среди участников были премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития Максут Шадаев и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

В ходе совещания президент обсудил использование цифрового рубля. По его словам, на 1 июля 2024 года было совершено более 34 тысяч операций с использованием этой формы национальной валюты.

Путин отметил, что платформа, на которой проводились операции, показала свою работоспособность в рамках пилотного проекта, и теперь можно перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику страны.

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Российская компания Ladoga приобрела завод по производству виски
17 июля 2024, 13:28

Фото: istockphoto / Nordroden

Компания ООО «Ладога-Юг», входящая в группу компаний «Ладога», стала новым владельцем калмыцкой компании ООО «Центр-Продукт».
«Центр-Продукт» является владельцем завода по производству вискового дистиллята в Буденновске в Ставропольском крае.

«В компании Ladoga, которая производит водку «Царская» и джин Barrister, подтвердили информацию о закрытии сделки. Компания «Центр-Продукт» была зарегистрирована в 1999 году. С 2007 года завод в Ставропольском крае занимался производством спирта, и этот вид деятельности указан у компании в качестве основного и сейчас. В декабре 2023 года предприятие было перепрофилировано для производства вискового дистиллята», — говорится в материале.

Руководитель завода Александр Филиппов отметил, что на предприятии применяется инновационная технология производства как выдержанного, так и невыдержанного дистиллята.

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В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц
17 июля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Истра построят два распределительных центра для хранения и реализации сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«ООО «Органик» реализует в муниципалитете в рамках расширения деятельности инвестпроект по строительству цеха глубокой переработки продукции и склада. Инвестиции составляют 50 млн. рублей. Проект предполагает строительство двух распределительных центров для хранения и продажи куриных яиц общей площадью 1,5 тыс. кв.м.», – пояснили в министерстве.
На объекте будет установлено холодильное оборудование, проведены работы по газификации, водоснабжению, электрификации и устройству канализации. Планируется обустроить площадку для погрузо-разгрузочных работ.

Как отметили в ведомстве, уже запущен цех площадью 1,4 тыс. кв. м., а также построен склад площадью 1,4 тыс. кв. м., который введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

На предприятии работают более 50 человек, выручка за прошлый год составила без малого 878 млн. руб. Реализация проекта позволит дополнительно создать около 30 рабочих мест.

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Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га земли в Воскресенске
17 июля 2024, 10:45

Фото: Минмущество МО

Минмособлимущество и ТК «ПОДМОСКОВЬЕ» заключили договор купли-продажи земельного участка площадью порядка 130 га сельхозназначения на территории Воскресенского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ТК «Подмосковье» входит в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», который реализует проекты строительства и ввода в эксплуатацию нескольких тепличных комплексов на территории России.

В Воскресенске предприятие построило круглогодичный тепличный комплекс на площади 34,8 га, где выращивают томаты и огурцы объёмом около 18 тонн в год. Построены также распределительно-логистический центр площадью 100 тыс. кв. м и другие объекты инфраструктуры.
«Для реализации этого проекта по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва ТК «Подмосковье» был предоставлен в аренду земельный участок площадью 130 га. Сейчас же компания выкупила его и успешно продолжает увеличивать объёмы и расширять ассортимент высаживаемых культур», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Так, в 2026 году компания планирует построить в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, где будут выводить уже самостоятельно новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата.

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Нацпроект позволит протвинской компании повысить производительность труда
16 июля 2024, 23:03

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие «ТУРБОКОМПЛЕКТ» из города Протвино присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». В планах - повысить этот показатель более чем на 10%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания занимается разработкой, производством и испытанием агрегатов наддува. Пилотным направлением выбран процесс производства турбокомпрессоров ТКР 90, ТКР 100 и их модификаций. В рамках нацпроекта поставлена цель сократить время производства на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и повысить производительность труда более чем на 10%», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что на всех этапах оптимизации рабочих процессов компании будут помогать эксперты Регионального центра компетенций Московской области.

«ТУРБОКОМПЛЕКТ» был основан в 1989 году для обеспечения отечественных двигателей высокоэффективными агрегатами наддува. Сегодня это уникальный специализированный научно-производственный комплекс.

О поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в телеграм-канале министерства.

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Новак рассказал об объеме инвестиций в Северный Кавказ
Вице-премьер Новак: инвестиции в Северный Кавказа составили около 1 трлн рублей
16 июля 2024, 22:50

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Инвесторы, в том числе банки, поверили в Северный Кавказ и наращивают объемы финансирования в регион. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак.
Он отметил, что за прошлый год в южные регионы России поступило внешнее финансирование на сумму более триллиона рублей, что гораздо больше в сравнении с предыдущими периодами.
«Раньше боялись вкладывать, на это были веские причины. Банки не финансировали, здесь не присутствовали финансовые учреждения. Сегодня мы видим, что инвесторы и наши крупнейшие банки — ВТБ, Сбер, Россельхозбанк — стали активно участвовать в финансировании инвестпроектов региона», — пояснил Новак.

Ранее полномочный представитель президента РФ Юрий Чайка заявил, что за 2024 год объем инвестиций от частных партнеров в Северный Кавказ уже превысил сумму в половину миллиарда рублей.

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Фрязинская компания готового питания расширила производство благодаря субсидии
16 июля 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фрязинское производство готового питания для сотрудников предприятий произвело полную модернизацию оборудования, увеличило мощности и расширила площади, потратив более 15 млн. рублей полученных инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В прошлом году компания получила субсидию в 4 млн. руб. на новое оборудование. Благодаря этому в этом году будут запущены десертная линейка и консервный цех, штат увеличится на 30%, а выручка - в 1,5 раза. На фабрике уже работают восемь цехов, имеются складские помещения для хранения готовой продукции и цеха для сбора отгрузок», – отметили в министерстве.
Там добавили, что ежедневно на производстве выпускают более 500 кг готовой продукции разного назначения. Производственный штат фабрики состоит из 16 специалистов.

Кулинария каждый день обеспечивает клиентов готовой едой, напитками и десертами с быстрой доставкой по ближайшему Подмосковью.

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Подмосковные фермеры получили 15 га на льготных условиях под питомник растений
16 июля 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерскому хозяйству в Раменском городском округе предоставили в аренду 15,6 гектаров земли для организации питомника растений. Участок получен на льготных условиях без проведения торгов на пять лет, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В питомнике планируют выращивать многолетние растения и садовые декоративные культуры. В их числе такие перспективные сорта, как шалфей русский и тысячелистники. Все виды приспособлены к климату средней полосы. Они могут использоваться в садово-парковом хозяйстве, а также в качестве сырья для производства ароматических масел и парфюмерии», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, выбрать участок и подать документы любой сельхозтоваропроизводитель региона может в онлайн-режиме на портале «Госуслуги Московской области».

Консультацию специалиста можно получить, обратившись в Центр компетенций Московской области по телефону 7 (498) 602-29-19.

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Силуанов: Смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом
16 июля 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Еще одно снижение порога возврата валютной выручки — на этот раз с 60% до 40% — не связано с курсом рубля. Национальная валюта в последнее время начала укрепляться по отношению к другим валютам.
Об этом в разговоре с изданием «Ведомости» заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, целью снижения нормативов продажи валютной выручки явилось упрощение внешних расчётов. Он отметил, что для участников внешнеэкономической деятельности более комфортной является ситуация, когда часть выручки остаётся на зарубежных счетах и используется в дальнейшем для приобретения импортных товаров.

«Живем с тем курсом, который есть», — уточнил глава российского Минфина.

Требование об обязательной продаже валюты было введено указом президента России с 16 октября 2023 года на фоне падения курса рубля. Изначально порог на зачисление валюты в уполномоченные российские банки составлял 80%. Затем он был снижен до 60%, и вот теперь — до 40%.

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