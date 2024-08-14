Аналитик Дында оценил вероятность снижение доллара до 60 рублей

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Аналитик Руслан Дында заявил, что вероятность снижения доллара до 60 рублей крайне мала.
«Произойти может что угодно, но при долларе по 60 рублей может образоваться дефицит бюджета: экспортёры будут недополучать валютную выручку, продавая доллар по 60 рублей. Более того, государство дало послабления предпринимателям и снизило требования о продаже валютной выручки до 40%, чтобы избежать слишком сильного укрепления рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Он спрогнозировал, что до конца этого года доллар будет держаться на уровне 87-92 рубля.
Ранее аналитик Денис Буйволов допускал курс доллара на начало осени в районе 90-95 рублей.
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