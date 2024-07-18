«Занимает другую позицию»: Трамп планирует ослабить влияние США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление доллара, сообщили в The New York Times.
Президент США Дональд Трамп считает, что его политика должна быть «сильной». Однако в отношении доллара он уже давно придерживается другой точки зрения.
Уже почти половина стран мира, более 40%, отказалась от доллара. В начале года к дедолларизации присоединились еще шесть государств. По данным РИА Новости, доллар остается основной резервной валютой, но показатель его доли в сбережениях стран снижается — с 63,04% до 58,85%.
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«Трамп утверждает, что из-за «сильного» доллара американским производителям становится труднее продавать свою продукцию за рубежом. Среди возможных вариантов достижения цели он называет продажу долларов с целью покупки иностранной валюты, увеличение количества денег в обращении, а также использование угрозы введения пошлин для укрепления валют других стран», — отметили аналитики.
Уже почти половина стран мира, более 40%, отказалась от доллара. В начале года к дедолларизации присоединились еще шесть государств. По данным РИА Новости, доллар остается основной резервной валютой, но показатель его доли в сбережениях стран снижается — с 63,04% до 58,85%.
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Мира Полтева