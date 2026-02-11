Аналитик Додонов рассказал, на какой срок сейчас выгоднее открывать вклад

11 февраля 2026, 19:45

Додонов: средства лучше класть на краткосрочные и долгосрочные вклады

Фото: iStock/alexialex

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов рекомендовал россиянам в текущих условиях распределять средства между краткосрочными и долгосрочными вкладами. Об этом он рассказал «Татар-информу».





По его словам, на сегодняшний день лучше часть денег разместить на краткосрочных депозитах сроком до полугода. Это поможет обеспечить более высокий доход и сохранить возможность оперативно управлять своими финансами. Оставшуюся сумму аналитик рекомендовал вложить в долгосрочные депозиты, чтобы зафиксировать достаточно высокую доходность на длительный период.



Кроме того, Додонов высказался о предстоящем заседании совета директоров Банка России, которое состоится в пятницу, 13 февраля. На текущий момент ключевая ставка в стране составляет 16%. Эксперт ожидает, что на предстоящем заседании Центробанк не будет корректировать ключевую ставку, чтобы удостовериться, что январский всплеск инфляции носит временный характер.





«В связи с этим я ожидаю, что кредитные и депозитные ставки, которые уже отыграли снижение ключевой ставки в декабре, стабилизируются на определенный период», — заключил Додонов.