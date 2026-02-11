Минкультуры РФ освободило Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Минкультуры РФ освободило Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ, передает ТАСС.
Ранее Константин Богомолов написал в личном блоге, что попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Режиссера назначили на эту позицию 23 января, после того как предыдущий ректор Игорь Золотовицкий скончался.
«Константин Богомолов освобождён от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что решение о назначении временно исполняющего обязанности ректора будет принято в строгом соответствии с установленным регламентом.
