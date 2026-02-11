Экономист Разуваев: Курс доллара в этом году может подняться до 100 рублей
В ближайшее время не ожидается падения курса доллара по отношению к рублю. Об этом в беседе с «Татар-информ» рассказал член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев.
По его мнению, бюджетный дефицит и снижение ключевой ставки могут ослабить курс рубля.
«Можно ожидать, что в этом году доллар будет стоить 90-100 рублей», — пояснил Разуваев.
Экономист отметил, что, по данным Министерства экономического развития, средний курс доллара в 2026 году составит 92,2 рубля, а в 2027 году — 95,8 рубля.
