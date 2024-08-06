Аналитик Еремичева спрогнозировала рост цен на музыкальные инструменты

Фото: iStock/ePhotocorp
Директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева заявила, что до декабря цены на музыкальные инструменты в России вырастут на 5-7%.
«За летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. Мы прогнозируем продолжение прироста и далее. К августу-сентябрю спрос может вырасти за счёт того, что с началом учебного года многие родители приобретают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений, онлайн-занятий, а также личного пользования», — пояснила в беседе с Газета.ру Еремичева.
Такой рост цен, по словам специалиста, коснётся инструментов иностранного производства.
Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.
Читайте также:
Риэлтор Барсуков объяснил, почему цены на новостройки не смогут снижаться
Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки
Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок
Мелисса Тимофеева