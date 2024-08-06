Риэлтор Барсуков объяснил, почему цены на новостройки не смогут снижаться

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Эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявил, что прогнозы аналитиков и снижении цен на новостройки в России нереалистичны.
«Это полная ерунда, никаких предпосылок к этому я не вижу. Снижения цен в массовом порядке не может быть. Единственное, что может произойти — где-нибудь проскочит какой-нибудь интересный вариант, но в массовом порядке снижение цен на новостройки, тем более на 20 и более процентов, невозможно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барсуков.
До этого финансовый эксперт Ксения Аверс объяснила решение о запрете строительства микростудий в Москве, принятое мэром города Сергеем Собяниным. Она отмечала, что такое ограничение оправдано и верно.
«Большие дома, где студий больше 15-2%, со временем перерастают в «гетто». Там низкая цена, живут не очень состоятельные люди, растёт преступность, недоброжелательность и т. д. Люди друг друга не знают в таких домах. Со всех точек зрения принятое решение правильное для выравнивания рынка, регуляции доходности застройщиков», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Аверс.
Ранее В Москве запретили строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров.
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Мелисса Тимофеева