Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о том, как именно автозаправки могут обманывать владельцев машин с бензином.
Он отметил, что имеет место подмена одного вида топлива другим.
Эксперт отметил, что такими инцидентами с автозаправками должен заниматься Роспотребнадзор, поскольку это мошенничество.
Ранее эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупреждали о возможном падении авторынка в России в 2024 году.
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«Так, 92-й бензин берут и присадками доводят его октановое число до 95-го. Какие-то заправки вынуждены идти на ухищрения, чтобы хотя бы оставаться рентабельными. То есть, ты покупаешь 95-й, например, а в реальности там 92-й. Это в лучшем случае. Как правило, любые автомобили современные нормально переносят 92-й, если у них на баке написано заливать 95-й. Но, по сути, тебя обманули», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Юшков.
Эксперт отметил, что такими инцидентами с автозаправками должен заниматься Роспотребнадзор, поскольку это мошенничество.
Ранее эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупреждали о возможном падении авторынка в России в 2024 году.
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Мелисса Тимофеева