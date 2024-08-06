Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что россияне тратят на мелкие покупки порядка 20% своих ежемесячных расходов.
Он отметил, что большая часть таких= покупок – сладости.
До этого в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что российскую сельхозпродукцию больше всего покупают Китай ($7,6 млрд), Турция ($5 млрд), Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).
Ранее сообщалось, что в Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.
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«Это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Зубец.
До этого в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что российскую сельхозпродукцию больше всего покупают Китай ($7,6 млрд), Турция ($5 млрд), Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).
«Традиционно лидерами по объёмам закупок являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия и Египет. По итогам I полугодия 2024 года экспорт продукции АПК составил $20,4 млрд, из которых 90% пришлось на долю дружественных стран. География поставок расширилась до 160 стран. Лидерство по объёмам закупок не изменилось», — отметили в беседе с RT в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.
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Мелисса Тимофеева