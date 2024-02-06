Аналитик Фетисов усомнился в изменении ключевой ставки ЦБ

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Начальник аналитического отдела банка Александр Фетисов выразил уверенность в том, что Центробанк не изменит ключевую ставку в этом месяце.
«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
По его мнению, в ходе заседания ЦБ в середине февраля участники рынка больше внимания уделят новым среднесрочным прогнозам.
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