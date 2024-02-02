Аналитик Раманинов спрогнозировал курс евро до 98 рублей на следующей неделе

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«На следующей неделе рубль ожидаем в диапазоне 88—90 рублей за доллар и 95,8—98 рублей за евро», — отметил в беседе с RT Раманинов.По его словам, на курс рубля оказывают влияние ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и цены на нефть.
Ранее Финансовый аналитик Владислав Антонов заявлял, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару. При этом, по его словам, при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.
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