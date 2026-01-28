Аналитик Голубовский предсказал курс доллара на уровне 72–74 рублей
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал динамику курса доллара к рублю в ближайшие месяцы. Этим он поделился с изданием «Абзацем».
По его оценке, к февралю–марта 2026 года доллар может стоить 72–74 рубля.
«Не исключаю, что курс может опуститься чуть ниже 70 рублей. После этого начнётся волна ослабления рубля в диапазоне 95–100 рублей к августу–сентябрю. Это будет предел, хуже не будет», — заявил эксперт.
Голубовский отметил, что на текущей сырьевой фазе рубль остаётся достаточно устойчивым, а в долгосрочной перспективе индекс доллара может вернуться к значениям, характерным для нулевых годов.
Ранее мировые трейдеры прогнозировали ослабление доллара США. Он занимает последнее место в рейтинге валют стран G10, что, по мнению аналитиков Bloomberg, указывает на снижение его ликвидности и рост нестабильности.