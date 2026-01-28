Аналитик Голубовский предсказал курс доллара на уровне 72–74 рублей

28 января 2026, 13:06

Фото: iStock/Lazy_Bear

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал динамику курса доллара к рублю в ближайшие месяцы. Этим он поделился с изданием «Абзацем».





По его оценке, к февралю–марта 2026 года доллар может стоить 72–74 рубля.





«Не исключаю, что курс может опуститься чуть ниже 70 рублей. После этого начнётся волна ослабления рубля в диапазоне 95–100 рублей к августу–сентябрю. Это будет предел, хуже не будет», — заявил эксперт.