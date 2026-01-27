Белоусов: реальный рост зарплат в России останется минимальным в ближайшие годы
Россиянам не стоит ожидать существенного увеличения реальных доходов, так как экономика страны находится в состоянии стагнации. Об этом в интервью журналу «Монокль» заявил заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.
По его словам, компании уже достигли предела расходов на сотрудников. Согласно результатам исследований ЦМАКП, по итогам 2025 года средний рост зарплат составил около 3,5%, а с 2026 года он будет в пределах 1,2–1,7% в год.
Белоусов также отметил, что на фоне текущих трудностей в начале года национальная экономика может столкнуться с рецессией. Однако к декабрю ожидается рост ВВП на уровне 0,9–1,2%.
