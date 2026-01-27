Белоусов: реальный рост зарплат в России останется минимальным в ближайшие годы

27 января 2026, 14:15

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Россиянам не стоит ожидать существенного увеличения реальных доходов, так как экономика страны находится в состоянии стагнации. Об этом в интервью журналу «Монокль» заявил заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.