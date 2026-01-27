Россиянам раскрыли основное достижение экономики в РФ за 2025 год
Экономист Головнин: Главным достижением экономики за 2025 год стало снижение инфляции
Основным достижением экономической политики в России за 2025 год стало снижение годового темпа инфляции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
По его оценке, ключевым позитивным результатом является сокращение темпа инфляции почти вдвое — с 10% (январь 2025 года) до 5,6% (декабрь 2025 года).
«Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики», — объяснил Головнин.Он отметил, что за прошедший год валютный курс рубля укрепился в среднем на 10,8% по отношению к доллару и на 10,2% — к юаню. При этом реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнёров России вырос на 17,1%.
Ранее сообщалось, что граждан РФ ждут изменения в области денежных переводов. Это связано с тем, что с осени российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах.