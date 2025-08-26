Аналитик Кочетков: на будущем заседании ЦБ снизит ключевую ставку минимум на 1%
На следующем заседании Центральный Банк России снизит ключевую ставку минимум на 1%. Об этом заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
По словам эксперта, о снижении ключевой ставки говорит начавшаяся дефляция в стране, то есть устойчивое снижение цен. Это наблюдается с июля по сентябрь, так как имеется приток нового урожая и отсутствуют проблемы с продовольствием.
Как отметил Кочетков, при снижении ключевой ставки повысится цена облигации федерального займа при сокращении его доходности. Это значит, что привлекательность данного инструмента снизится.
