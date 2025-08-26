ВЦИОМ: затраты на подготовку школьника к учебному году выросли на 18%
Затраты на подготовку школьника к учебному году выросли на 18% в среднем по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Средние расходы на подготовку ребенка к учебному году составили 52 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на восемь тысяч или 18%. Только стоимость школьного гардероба увеличилась на 4,5 тысячи рублей. Сейчас одеть ребенка к 1 сентября в среднем будет стоить почти 30 тысяч. Стоимость рюкзака составила 7 тысяч, что на 2,3 тысячи рублей дороже, чем в прошлом году.
Стоимость учебно-методических материалов немного превысила 7 тысяч рублей. Чуть свыше 5 тысяч придется потратить на канцелярские товары.
