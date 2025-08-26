В Госдуме объяснили, при каком условии возможно регулярное повышение заработков россиян

26 августа 2025, 16:34

В Госдуме назвали условие для введения ежеквартальной индексации зарплаты

Фото: Istock / SergeiGorin

Законопроект о ежеквартальной индексации заработной платы россиян может быть принят только в том случае, если его инициатор обоснует, откуда возьмутся средства на такие расходы.





Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров.



Ранее депутат Сергей Миронов предложил обязать государственные и частные организации индексировать зарплаты каждые три месяца в соответствии с уровнем инфляции за предыдущий квартал, отмечает РИА Новости.



Фёдоров подчеркнул, что прежде чем рассматривать такую инициативу, необходимо понять источники финансирования. По его словам, Конституция РФ требует, чтобы любое увеличение бюджетных расходов сопровождалось указанием на источник средств.



Депутат предположил, что Миронов может рассчитывать на повышение налогов, чтобы компенсировать расходы. Фёдоров добавил, что поддержал бы идею повышения зарплат, но встаёт вопрос, откуда взять деньги на реализацию подобных мер.

