В Россию в июле ввезли 47,3 тысячи подержанных авто

26 августа 2025, 11:44

Автоэкспер Иваницкий предупредил о мошеннических схемах на рынке серого импорта

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

В Россию в июле текущего года завезли 47,3 тысяч подержанных машин, а это больше, чем новых автомобилей. Вместе с ростом спроса на подержанные иномарки среди россиян увеличилось и мошенничество на рынке «серого импорта». Об этом рассказал основатель проекта «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий.





Многие россияне экономят на доставке и диагностике, из-за чего в последствии теряют деньги. Возможные риски связаны не только с российскими посредниками, но и с зарубежными контрагентами, пояснил специалист.





«В той же Корее у BMW или Mercedes пятилетняя гарантия. То есть кореец, который приходит покупать четырехлетнюю машину, знает, что она на гарантии с бесплатным обслуживанием. Соответственно, он оценивает автомобиль только внешне», — рассказал Иваницкий в беседе с «Постньюс».