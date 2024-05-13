Аналитик Леонков объяснил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны РФ

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Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.
«То, что произошло, это было ожидаемо, так как современная обстановка и то, что мы получаем в ходе специальной военной операции, требует изменения или отлаживания механизма, прежде всего экономического, в нашей армии», — высказал своё мнение в беседе с RT Леонков.А военный эксперт Виктор Литовкин считает, что решающим фактором назначения Белоусова стал его опыт в бюрократических делах.
«Произошло объединение в одних руках вопросов, связанных с обеспечением материально-технических и организационно-правовых нужд армии. При Белоусове мы увидим внедрение в продукцию ВПК ряда инноваций. На более высокий уровень выйдет логистика техники и припасов в зону СВО, а законы и подзаконные акты будут своевременно переделываться под актуальные нужды», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.
Ранее кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ заявил, что необходимо работать над обеспечением жильём участников специальной военной операции.
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