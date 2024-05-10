Первый вице-премьер Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве

Фото: сайт Кремля
Андрей Белоусов останется на посту первого вице-премьера. Об этом пишет РБК.
По Конституции РФ кандидатуры вице-премьера представляет председатель правительства, которым сегодня назначили Михаила Мишустина.
Напомним, что Белоусов занимает свой пост с 2020 года. Под его курированием находятся Минэкономразвития, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росаккредитация. Ранее он был помощником президента, а в 2012-2013 годах – министром экономического развития.
Ранее также стало известно, что вице-премьер России Татьяна Голикова в составе нового правительства сохранит свой пост. В этой должности она с 2018 года. Также свой пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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Напомним, что Белоусов занимает свой пост с 2020 года. Под его курированием находятся Минэкономразвития, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росаккредитация. Ранее он был помощником президента, а в 2012-2013 годах – министром экономического развития.
Ранее также стало известно, что вице-премьер России Татьяна Голикова в составе нового правительства сохранит свой пост. В этой должности она с 2018 года. Также свой пост сохранит и министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
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