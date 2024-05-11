Белоусов не вошёл в новый кабинет министров

Фото: сайт Кремля
Андрей Белоусов покинет пост первого вице-премьера. Его кандидатура отсутствует в списке предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на посты вице-премьеров и руководителей министерств.
Отметим, что председатель правительства в субботу, 11 мая, внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.
Согласно этому документу, первым вице-премьером будет назначен Денис Мантуров, ныне исполняющий обязанности вице-премьера и главы Минпромторга.
В настоящее время не раскрывается, какую должность после формирования кабинета министров займёт Андрей Белоусов.
При этом ранее сообщалось, что Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве.
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Согласно этому документу, первым вице-премьером будет назначен Денис Мантуров, ныне исполняющий обязанности вице-премьера и главы Минпромторга.
В настоящее время не раскрывается, какую должность после формирования кабинета министров займёт Андрей Белоусов.
При этом ранее сообщалось, что Белоусов сохранит свой пост в новом правительстве.
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Анастасия Чинкова