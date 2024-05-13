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Кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов сделал первое заявление

Белоусов: необходимо работать над обеспечением участников спецоперации жильём
13 мая 2024, 12:33
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Необходимо работать над обеспечением жильём участников специальной военной операции. Такое заявление сделал кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ.
«У нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать», — заявил Белоусов.

Он уточнил, что речь идёт в том числе и об обеспечении участников спецоперации жильём. Кроме того, Белоусов подчеркнул, что его не устраивает ситуация, когда бойцов СВО, приезжающих в отпуск, отправляют в переполненные госпитали.



Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.

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На Западе забили тревогу из-за ситуации в ВСУ
Эксперт Меркурис: ВСУ понесли огромные потери по всему фронту
13 мая 2024, 12:54

Фото: iStock/Olena_Z

Британский эксперт Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube заявил о значительных потерях, понесенных Вооруженными силами Украины по всему фронту.
Ссылаясь на данные Министерства обороны России, он отметил, что 11 мая стал катастрофическим для украинских сил. По его словам, российская армия захватила ряд населенных пунктов в северной части Харьковской области, при этом потери украинских вооруженных сил на всем фронте оказались чрезвычайно высокими.

Эксперт также отметил, что украинское командование выражает растущее беспокойство из-за возможного прорыва российских военных в Харьковской области, что вынуждает их направлять туда силы из других регионов.

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Харьковскую область защищают три линии обороны
Генерал ВСУ Яковец: В Харьковской области возведены три линии обороны
13 мая 2024, 12:53

Харьковская область защищена тремя линиями обороны, при этом самые подготовленные фортификации находятся на определённом расстоянии от границы из-за обстрелов российской армии. Об этом рассказал глава украинской Госслужбы транспорта Александр Яковец.
«Оборона состоит из трех линий. Переднюю, на границе, обустраивают сами военные под постоянными обстрелами. Вторая, на расстоянии 15-17 км, уже крепче, но тоже строится под обстрелами. А самая надежная — третья, уже с железобетонными сооружениями», — рассказал Яковец.

Он также отметил, что возводить глубокие фортификации на первой линии обороны под обстрелами ВС РФ очень опасно.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявлял, что продвижение российских войск в Харьковской области стало одной из крупнейших наступательных операций за последнее время. Ключевой целью этого наступления станет создание буферной зоны, о которой ранее говорили власти России.

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Лавров: Если Запад хочет биться на поле боя за Украину, то Россия к этому готова
13 мая 2024, 12:25

Фото: сайт Кремля

Москва готова к решению украинского кризиса на поле боя, если западные страны предпочтут этот путь, заявил временный глава МИД Сергей Лавров во время обсуждения его переназначения на пост министра иностранных дел в Совете Федерации, передает РИА Новости.
Лавров отметил, что конференция по Украине в Швейцарии, куда Россия не была приглашена, представляет собой лишь составление ультиматума Москве. Он также сравнил это мероприятие с «выговором для школьника».

Отметим, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в настоящее время такие переговоры маловероятны, так как и Украина, и западные страны исключают возможность движения к миру.

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Оборона ВСУ в Волчанске Харьковской области не вынесет наступления ВС РФ
Monde: Оборона ВСУ в Волчанске Харьковской области не готова к наступлению ВС РФ
13 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Оборона украинской армии в городе Волчанск не подготовлена к наступлению ВС РФ. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на собственный источник в городе.
«Источник газеты с тревогой подтверждает, что оборона Волчанска не подготовлена и что в районе нет необходимых средств для блокирования ВС России», — говорится в статье.

Ранее в управлении Национальной полиции Украины заявляли, что ситуация в Волчанске на северо-востоке Харьковской области резко ухудшилась. Людей в городе почти не осталось, здания уничтожены либо разрушены. При этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что в ночь на 12 мая по позициям ВСУ в Волчанске были нанесены удары фугасными авиабомбами (ФАБ). Были слышны звуки пикирующих самолётов, а также очень мощные взрывы. Атака продолжалась почти до двух часов ночи.

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Раскрыты цели армии России под Харьковом
Sky News: ВС РФ растягивают истощенные подразделения ВСУ в Харьковской области
13 мая 2024, 11:23

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные растягивают истощенные подразделения ВСУ в Харьковской области, что создает угрозы для Украины в Харькове. Так считает журналист Sky News Дебора Хейнс.
«Россия начала масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и истощены», — считает Хейнс.

Она также подтвердила, что армия России активно наступает на Волчанск. При этом журналист отметила, что после поражения ВСУ на данном участке спровоцирует проблемы для украинской армии в Харькове.

Накануне пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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В ДНР рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей
В Семеновке рассказали о пытках сотрудниками СБУ ждущих ВС России жителей ДНР
13 мая 2024, 11:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной гвардии Украины применяли жестокие методы пыток в отношении мужчин в селе Семеновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из местных жителей.
По словам жителя, причиной для проведения допросов и избиений стало подозрение СБУ в том, что местные жители ожидают прибытия Вооруженных сил России. Он также рассказал, что во время допросов сотрудники СБУ спрашивали жителей Семеновки, видели ли они российских военных.

«Они избивали нас очень жестоко... Меня били настолько сильно, что даже трусы порвались. Они били так сильно, что у меня даже почки повреждались. И они говорили: "Мы вас вылечим, чтобы вы не дожили до момента, когда придут русские"», — поделился собеседник издания.
Сергей также упомянул, что с приближением линии фронта к селу сотрудники СБУ прекратили появляться там. Он добавил, что люди, оставшиеся в населенном пункте, оказались без гуманитарной помощи.

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ВСУ использовали в ДНР синильную кислоту, считает разработчик «Новичка»
Разработчик «Новичка»: ВСУ использовали в ДНР снаряды с синильной кислотой
13 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/andrey shalari

Симптомы, которые появились у жителей села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, совпадают с теми, что возникают при использовании синильной кислоты, сообщил в интервью РИА Новости доктор химических наук и разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
ВСУ применили боевые отравляющие вещества против гражданского населения в селе Семеновка, что вызвало у людей удушье, рвоту, сильный кашель, и у некоторых симптомы продолжаются до сих пор, рассказал местный житель Сергей, эвакуированный из зоны боев в конце апреля российскими военными.

«Похоже, что у них (ВСУ) был какой-то вид химического оружия, так как у людей были признаки задышки, вкус миндаля во рту и металлический привкус, а также рвота», — поделился своим опытом собеседник агентства.
Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, считаются одними из самых токсичных веществ, вызывая тяжелые отравления. Синильная кислота, легко испаряющаяся жидкость, имеет характерный запах горького миндаля и является сильным ядом, смертельное отравление может произойти при употреблении всего 0,05 грамма этого вещества.

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Курганский боец «Горыныч» угнал у ВСУ танк Т-72, переданный Польшей
Российские бойцы курганского командира угнали у ВСУ переданный Польшей танк Т-72
13 мая 2024, 10:47

Фото: iStock/kovalchuk

Российские военные из танкового батальона под командованием курганского бойца с позывным «Горыныч» угнали у ВСУ танк Т-72, который передала Украине Польша. Об этом сообщает URA.RU.
«Из-под носа у ВСУ по минному полю вытащили танк Т-72. Он состоял на вооружении польской армии и был передан Украине», — рассказал российский военный.

На каком участке зону спецоперации произошло данное событие, не уточняется.

Ранее издание Military Watch Magazine писало, что российские военные уничтожили уже девятый американский танк Abrams, используемый ВСУ в зоне проведения спецоперации. Согласно статье, американский танк был нейтрализован всего одним выстрелом ВС РФ из высокоточного оружия.

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Прорыв обороны в Волчанске и оставление позиций ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
13 мая 2024, 10:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях. ВСУ предприняли попытку контратаки, но потеряли несколько единиц боевой техники и пехоту. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, какие позиции покинули ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Российская армия осуществила серию атак северо-западнее Вербового в районе дороги на Даниловку. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Зафиксированы продвижения в западном направлении. В самом Работино продолжаются позиционные бои.

Донецкое направление


В Красногоровке ВС РФ продолжают штурмовать позиции противника. В районе Нетайлово и Уманского линия фронта без существенных изменений. Севернее Очеретино российские войска расширили зону контроля в направлении Новоалександровки.


Часовоярское направление


Ожесточенные боестолкновения продолжаются в восточном пригороде Часова Яра. Российские войска смогли продвинуться к западу от Ивановского.


Харьковское направление


При поддержке авиации и средств дальнего поражения ВС РФ ведут наступательные действия в районе Липцов со стороны н.п. Глубокое. Ожесточённые бои продолжаются в районе Волчанска, где российские войска накануне освободили н.п. Гатище и продвинулись к окраинам н.п. Бугруватка. Позиции ВСУ, куда активно стягиваются резервы, находятся под постоянным обстрелом ВС РФ в Волчанске.


Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков

Слобожанское направление


Зона контроля расширена российской армией под Старицей, бои идут на окраине Бугроватки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении ВС РФ подбили очередной «Абрамс» в районе Новосёловки Первой. Севернее Архангельского и Очеретино продолжаются бои на подступах к Калиново и Новоалександровке.

Кураховское направление


ВСУ предприняли попытку контратаки на Кураховском направлении. Украинские боевики бросили в штурм три танка Leopard, 6 американских БТР М113 и более 100 человек из подразделений морской пехоты. ВС РФ отразили наступление, поразив два танка Leopard. Также сообщается о нанесении удара по пехоте ВСУ и другой тяжелой технике.

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