Кандидат на пост министра обороны РФ Белоусов сделал первое заявление

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Необходимо работать над обеспечением жильём участников специальной военной операции. Такое заявление сделал кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ.
«У нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать», — заявил Белоусов.Он уточнил, что речь идёт в том числе и об обеспечении участников спецоперации жильём. Кроме того, Белоусов подчеркнул, что его не устраивает ситуация, когда бойцов СВО, приезжающих в отпуск, отправляют в переполненные госпитали.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ.
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