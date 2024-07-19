Аналитик Мехтиев развеял миф о «наказании» банками за несколько льготных ипотек

Российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в беседе с «Прайм» рассказал, как это кажется на ценах на АЗС.