Аналитик Мехтиев развеял миф о «наказании» банками за несколько льготных ипотек

Фото: iStock/Dacharlie
Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опроверг информацию о том, что банки «наказывают» россиян за две и более льготных ипотек, приостанавливая такие кредиты и поднимая процентные ставки.
Специалист пояснил, что поднятие ставок и прекращение выдачи льготных ипотек некоторыми банками – абсолютно разные вещи.
До этого сообщалось, что в июне в России из всех ипотечных кредитов 66% было оформлено с господдержкой. Как пишут «Известия», Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что за первое полугодие года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотечных кредитов, что составило 58% от общего количества и 70% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.
Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.
Читайте также:
РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке
«Это слишком»: Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка
Оглоблина: Надо разрешить самостоятельное строительство по семейной ипотеке
«Какое наказание, если человек взял две льготные ипотеки? Ставка по кредиту — это наказание? Не забывайте, что льготная ипотека может быть одна — или ты айтишник, или у тебя молодая семья. Банки повышают ставки, потому что высокая ключевая ставка. Поэтому все статьи об этом — чистая мифология, и не надо ею заниматься», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мехтиев.
До этого сообщалось, что в июне в России из всех ипотечных кредитов 66% было оформлено с господдержкой. Как пишут «Известия», Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что за первое полугодие года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотечных кредитов, что составило 58% от общего количества и 70% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.
Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.
Читайте также:
РБК: Банки начали повышать ставки по дополнительной льготной ипотеке
«Это слишком»: Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка
Оглоблина: Надо разрешить самостоятельное строительство по семейной ипотеке
Мелисса Тимофеева