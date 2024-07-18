РБК: Банки начали повышать ставки по дополнитиельной льготной ипотеке

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Российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что при выявлении «лишней» льготной ипотеки банк имеет полное право увеличить ставку по одной из них в соответствии с условиями и ограничениями ипотечных программ с господдержкой.
Однако отмечается, что такие случаи единичны, поскольку всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки по дополнительной льготной ипотеке. Правило «одна ипотека в одни руки» нарушается 0,1% клиентов.
Специалисты предлагают внимательно изучить условия ипотечных программ перед их оформлением, чтобы избежать неприятных сюрпризов и расходов.
Ранее сообщалось, что семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.
Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако отмечается, что такие случаи единичны, поскольку всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки по дополнительной льготной ипотеке. Правило «одна ипотека в одни руки» нарушается 0,1% клиентов.
Специалисты предлагают внимательно изучить условия ипотечных программ перед их оформлением, чтобы избежать неприятных сюрпризов и расходов.
Ранее сообщалось, что семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.
Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова