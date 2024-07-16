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«Это слишком»: Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка

Финансист Михеев: ключевая ставка поднимется на 1-2% уже на ближайшем заседании
16 июля 2024, 12:36
Фото: iStock/mizar_21984

Фото: iStock/mizar_21984

Аналитики Альфа-банка предполагают, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20%. Аналитики Совкомбанка, инвестбанка «Синара», брокера «Финам» и Промсвязьбанка (УК ПСБ) представили аналогичный прогноз.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» согласился с тем, что прогнозируют аналитики, однако, по его мнению, повышение до 20% — это слишком.

«Правильно все аналитики говорят, но до 20% — это слишком. +1%, +2% — вполне реалистично. До 17-18% более, чем реально, до 20% уже маловероятно. Главным фактором сейчас оказывается инфляция, поэтому, чтобы хоть как-то ее сбавить, Центральный Банк вынужден повышать ставку», — сказал эксперт.



Он добавил, что, возможно, повышение произойдет уже на ближайшем заседании.

«По-моему, 25 или 26 июля там будет заседание, и как раз-таки там они объявят», — предположил специалист.

По словам Дмитрия Михеева, рынок уже готовится к такому «скачку», что вполне логично и закономерно.

«Если посмотреть на российский фондовый рынок акций, мы видим, что динамика отрицательная, по нисходящей тенденции двигаемся в последнее время — это говорит о том, что люди из акций выходят и предпочитают депозиты или облигационные истории. Не исключено, что ЦБ сам пускал слухи, чтобы в день, когда они примут положительное решение о повышении ставки, рынок большую часть этого решения отыграет, он отыгрывает уже сегодня», — заключил собеседник.

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#деньги
Путин оценил качество машины Lada Aura
Путин на открытии трассы M-11 назвал Lada Aura хорошей машиной
16 июля 2024, 13:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной, передает его слова РИА Новости.
Ранее Путин присутствовал на открытии новой трассы, проложенной на севере в обход Твери. Он сам выехал на участок автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.

Дорога была построена на год раньше поставленного срока и соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Оценивается, что новый маршрут короче любого существующего ранее на 30-40 минут.

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«Снижается в цене»: Эксперт рассказал, какой алкоголь предпочитают россияне
Алкоэксперт Косарев: снижение цены и внутренний туризм влияют на продажу виски
16 июля 2024, 13:01

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Продажи виски в России за январь возросли на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.
Президент корпорации «Русский стандарт», президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с «Радио 1» объяснил ключевую причину такого потребительского взлета.

«Ключевая причина, по которой растет объем продаж виски, — это то, что он снижается в цене. Происходит локализация поставок виски, висковые спирты поставляются балком, снижается себестоимость. Также люди реже ездят за границу, и если раньше, например, они в отпуске хотели пить виски, то сейчас это внутренний туризм. Снижение стоимости, внутренний туризм и потребление виски в период отпуска как раз увеличивают объемы продаж», — сообщил специалист.

Игорь Косарев рассказал и про другие напитки, например, про джин.

«Он снижается до 13%, и недостаточно высоко находится», — сказал он.

Аналитические данные показали, что продажи текилы увеличились на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%.

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#алкоголь
#спирт
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Готовность капремонта дома творчества «Созвездие» в Химках достигла 30%
16 июля 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дом детского творчества «Созвездие», расположенный на улице Панфилова в Химках, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 30 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас ведётся устройство инженерных систем и входных групп, кровельные работы и установка оконных блоков, а также штукатурка стен. На площадке работают более 25 человек», — отмечается в сообщении.
В ходе капитального ремонта планируется обновить крышу здания, утеплить фасады и перекрытия, устроить парапет и водосточную систему, заменить полы, отремонтировать стены и потолки, систему электроосвещения и вентиляцию теплового узла. Кроме того, дом творчества оснастят новой мебелью и оборудованием.

Капремонт должны завершить в декабре текущего года.

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#химки
#капремонт
#капитальный ремонт
#дом культуры
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Собянин сообщил о строительстве трех новых дорог в Москве
Собянин: будущие дороги снимут загруженность с девяти районов Москвы
16 июля 2024, 12:54

Фото: Istock/FedotovAnatoly

В Москве будут построены три дороги согласно концессионным соглашениям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин у себя в Телеграм-канале.
Он уточнил, что будущие трассы облегчат передвижение по Москве для девяти районов столицы, где проживает свыше 1,3 млн человек.

В основном наибольшая разгрузка произойдет на севере города. Покровское-Стрешнево соединят с районом Хорошево-Мневники. Дорога пройдет в обход и без того перегруженного Волоколамского шоссе.

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#москва
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В правительстве намерены ужесточить правила оплаты сотовой связи
«Ведомости»: в правительстве ужесточат платежи по сотовой связи
16 июля 2024, 12:35

Фото: IStock/Miljan Živković

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ужесточить правила оплаты сотовой связи, обязав людей вносить платежи только при предъявлении паспорта. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники.
Самым главным нововведением может стать обязательная проверка паспортных данных держателя сим-карты по всем базам МВД. В случаях продажи карты с нарушениями предлагается вводить штраф для операторов связи на сумму до 10 тысяч рублей.

Издание уточняет, что соответствующий проект закона уже проходит процедуру согласования между ведомствами. В случае целесообразности его одобрения, он может вступить в силу уже до конца лета.

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#законопроект
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Приём заявок на конкурс BRICS Solutions Awards продлится до 31 июля
16 июля 2024, 12:33

Фото: iStock/Thanakorn Piadaeng

Очередной конкурс лучших технологических решений и практик стран БРИКС — BRICS Solutions Awards — стартовал 1 июля, заявки на участие принимаются до конца месяца, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.
«Конкурс BRICS Solutions Awards проводится с 2020 года. Его цель — развитие системы независимого и многополярного сотрудничества. Для этого важно создавать, совершенствовать и внедрять новые технологии, отвечающие потребностям и интересам стран БРИКС», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится по восьми номинациям, включающим проекты в сфере искусственного интеллекта, освоения космоса, когнитивных технологий, современной подготовки кадров и государственного управления, экологии и пр.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте bricsawards.tech. Там же участники должны пройти регистрацию и подать заявку.

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#проекты
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Имам казанской мечети Камаев назвал правильный способ «побивания» женщины
16 июля 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Ibrakovic

Имам мечети в Казани Тимур Камаев объяснил единоверцам, чем побивание отличается от избиения. Он также рассказал, как правоверный мусульманин может наглядно дать понять жене, что она не права.
Телеграм-канал Inkazan опубликовал видео, в котором имам передаёт последователям ислама своеобразную инструкцию хазарата по налаживанию мира и согласия в семье. Священнослужитель объясняет, что мусульманину надлежит сначала увещевать заблуждающуюся жену, затем разделить спальное ложе, а только потом, если указанные меры не помогли, «побивать» её.

По словам Тимура Камаева, смысл «побивания» не в том, чтобы изувечить женщину или наставить ей синяков, а в том, чтобы наглядным и достаточно жёстким, но справедливым способом донести до неё, что она не права.

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#казань
#мечеть
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Найдена крупная пещера на Луне, пригодная для строительства базы
Nature Astronomy: найдена удачная для строительства базы лунная пещера
16 июля 2024, 12:11

Фото: IStock/Helen_Field

Исследователи обнаружили на Луне доказательства существования большой подземной пещеры. Место потенциально может подходить для строительства будущей лунной базы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Nature Astronomy.
Место обнаружено в районе Моря Спокойствия, на участке, куда в 1969 году высаживались первые покорители Луны Нил Армстронг и Базз Олдрин. Пещера расположена на глубине до 140 метров и по площади равна 14 теннисным кортам.

Ученые поясняют, что подобные подземные образования свидетельствуют о давней вулканической активности на Луне. Такие пещеры являются хорошим укрытием от солнечной радиации, метеоритов и других суровых лунных условий.

Дальнейшая отправка космонавтов на Луну запланирована на 2026 год.

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#ученые
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#луна
#космонавты
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«Аэроэкспресс» сократил интервалы между автобусами до аэропорта Шереметьево
16 июля 2024, 12:01

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Экспресс-автобусы № 1195D, курсирующие между станцией метро «Ховрино» и терминалом D аэропорта Шереметьево, стали ездить чаще, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию «Аэроэкспресс».
«Теперь в часы пик автобусы № 1195D отправляется в аэропорт и из аэропорта каждые 15 минут. В остальное время — каждые 20 минут. Поездка занимает около пятнадцати минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, продлено время работы экспресс-автобусов №1195, связывающих метро «Ховрино» с шереметьевскими терминалами В и С. Первые автобусы отправляются теперь на полчаса раньше: от «Ховрино» — в 4:55, от Шереметьево — в 5:30. А последние рейсы перенесли на полчаса позже. От метро последний автобус №1195 отходит в 23:55, от аэропорта — в 0:30. Интервал между этими автобусами составляет восемь минут, время в пути — 20 минут.

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