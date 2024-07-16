«Это слишком»: Эксперт раскрыл, когда и на сколько поднимется ключевая ставка

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Аналитики Альфа-банка предполагают, что Банк России может повысить ключевую ставку до 20%. Аналитики Совкомбанка, инвестбанка «Синара», брокера «Финам» и Промсвязьбанка (УК ПСБ) представили аналогичный прогноз.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» согласился с тем, что прогнозируют аналитики, однако, по его мнению, повышение до 20% — это слишком.
Он добавил, что, возможно, повышение произойдет уже на ближайшем заседании.
По словам Дмитрия Михеева, рынок уже готовится к такому «скачку», что вполне логично и закономерно.
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«Правильно все аналитики говорят, но до 20% — это слишком. +1%, +2% — вполне реалистично. До 17-18% более, чем реально, до 20% уже маловероятно. Главным фактором сейчас оказывается инфляция, поэтому, чтобы хоть как-то ее сбавить, Центральный Банк вынужден повышать ставку», — сказал эксперт.
Он добавил, что, возможно, повышение произойдет уже на ближайшем заседании.
«По-моему, 25 или 26 июля там будет заседание, и как раз-таки там они объявят», — предположил специалист.
По словам Дмитрия Михеева, рынок уже готовится к такому «скачку», что вполне логично и закономерно.
«Если посмотреть на российский фондовый рынок акций, мы видим, что динамика отрицательная, по нисходящей тенденции двигаемся в последнее время — это говорит о том, что люди из акций выходят и предпочитают депозиты или облигационные истории. Не исключено, что ЦБ сам пускал слухи, чтобы в день, когда они примут положительное решение о повышении ставки, рынок большую часть этого решения отыграет, он отыгрывает уже сегодня», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева