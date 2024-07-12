Оглоблина: Надо разрешить самостоятельное строительство по семейной ипотеке

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Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выступила с инициативой разрешить самостоятельное строительство жилого дома по семейной ипотеке.
Она напомнила, что сейчас по закону обязательным условием строительства по семейной ипотеке является заключение договора с аккредитованной подрядной организацией, а самостоятельное приобретение строительных материалов и проведение работ своими силами исключается, что приводит к удорожанию проекта.
А руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщил, что с начала этого года почти треть приобретенных с господдержкой квартир в Москве покупалась по ИТ-ипотеке.
Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека».
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«Прошу дать поручение о проработке возможности использования гражданами средств льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для самостоятельного строительства жилого дома с привлечением подрядных организаций для проведения отдельных строительных и отделочных работ», — приводит RT обращение Оглоблиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
А руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщил, что с начала этого года почти треть приобретенных с господдержкой квартир в Москве покупалась по ИТ-ипотеке.
«В 2024 году доля ИТ-ипотеки от всех продаж с использованием льготных ипотечных кредитов достигла 30%. Таким образом, с использованием этого инструмента сейчас продается примерно каждая четвертая квартира в столичных новостройках», – прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Попов.
Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека».
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Мелисса Тимофеева