Аналитик назвал идеальный способ вложения для всех

Фото: iStock/sommart
Банковский депозит при текущих процентных ставках является идеальным способом вложения денег для тех, кто не располагает большими накоплениями и не разбирается в инвестиционных хитростях, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
В беседе с «Татар-информом» он пояснил, что именно ставка в 18-20% делает банковский вклад лучшим вариантом. И он будет работать до тех пор, пока ЦБ не решит снизить ключевую ставку.
Читайте также:
Автоэксперт назвал идеальные сроки замены моторного масла
Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов
Автоблогер Михеев и комик Дорохов приехали на завод «КАМАЗ»
«Какие плюсы у этого вложения: во-первых, любая сумма, во-вторых, сумма в пределах 1,4 млн рублей застрахована. То есть вы без всякого риска, без всяких знаний и хлопот свои 20% получаете», — поделился эксперт.Аналитик добавил, что искать другие инструменты вложений стоит только тогда, когда Центробанк снизит ключевую ставку.
Читайте также:
Автоэксперт назвал идеальные сроки замены моторного масла
Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов
Автоблогер Михеев и комик Дорохов приехали на завод «КАМАЗ»
Данил Пономарев