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Автоблогер Михеев и комик Дорохов приехали на завод «КАМАЗ»

Денис Дорохов и Денис Михеев (Фото: Telegram @pao_kamaz)

Денис Дорохов и Денис Михеев (Фото: Telegram @pao_kamaz)

Авторы шоу «Рыцарь Дорох» и «Разгон» приехали на завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
«С дружественным визитом на автогигант приехал известный комик и байкер-любитель Денис Дорохов», — передаёт «Татар-информ».

С ними прибыл и автоблогер, соведущий шоу «Разгон» Денис Михеев.

«Мы на "КАМАЗе" сейчас были, огромное количество потрясающих людей, сильно кайфанули. Сейчас едем на тестовый полигон», — написал Михеев в своем Telegram-канале.

Гости посетили производственные площади завода двигателей, смогли поговорить с сотрудниками, а также, ветеранами и руководителями предприятия.

Далее их отвезли на автомобильный завод и на полигон, где они смогли покататься на КАМАЗах последнего поколения.

Пресс-секретарь «КАМАЗа» Олег Афанасьев рассказал, авторы шоу сами выразили желание посетить завод, а руководство не отказало.

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Воинские звания в России: история появления, категории, отличия
16 апреля 2025, 14:50

Фото: Istock/blinow61

Одним из немаловажных вопросов об армии на сегодняшний день является иерархия, которая определяется воинскими званиями. В этом материале мы расскажем об истории появления воинских званий в России, какие вообще бывают погоны и их отличия друг от друга.

История появления воинских званий в России


История появления воинских званий в России уходит корнями в глубокое прошлое и тесно связана с формированием регулярной армии и развитием государственной структуры.

В Древней Руси не существовало чёткой системы воинских званий в современном понимании. Военные должности определялись в зависимости от рода, заслуг и положения в обществе. Княжеские дружины делились на старшую и младшую, а главными военачальниками были воеводы, тысяцкие, сотские и десятские — названия, отражавшие количество людей под их командованием.

В XVI веке при Иване IV (Грозном) начинается формирование более централизованной военной структуры. Создаются стрелецкие полки — первые прообразы регулярной армии. Командовали ими головы и стрелецкие сотники. Однако единая система воинских званий ещё не существовала.

Настоящая система воинских званий была введена Петром I в начале XVIII века в ходе масштабной военной реформы. В 1722 году он утвердил Табель о рангах — документ, определявший иерархию военной, гражданской и придворной службы. Табель ввёл строгую систему званий и рангов, начиная от прапорщика и заканчивая генерал-фельдмаршалом. Эти звания были аналогичны европейским и основывались на принципе заслуг, а не только происхождения.

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Воинская система продолжала развиваться. К званиям добавлялись новые, в зависимости от родов войск: появились, например, корнеты в кавалерии, штабс-капитаны, подполковники и другие. Армия становилась всё более профессиональной.

После Октябрьской революции 1917 года старая система званий была отменена. В РККА (Красной Армии) использовались должности (командир дивизии, бригадир и др.), а не звания. Однако в 1935 году в СССР воинские звания были восстановлены (например, лейтенант, капитан, майор и т.д.). В 1940 году появились звания генерал-майор, генерал-полковник и маршал.

После распада СССР в 1991 году Российская Федерация унаследовала советскую систему званий с незначительными изменениями. Сегодня в вооружённых силах России используются звания от рядового до генерала армии, а также маршал Российской Федерации — высшее воинское звание, присваиваемое исключительно в исключительных случаях.

Фото: Istockboggy22

Категории воинских званий


  1. Начальная ступень.
  2. Младший командный состав — звания военнослужащих, выполняющих командные функции на низком уровне.
  3. Старший командный состав — промежуточные звания между сержантами и офицерами.
  4. Офицерский состав, разделяется на младших, старших и высших.
  5. Исключительное, высшее воинское звание.

Воинские звания в России

  1. Солдаты.
  2. Сержанты и старшины.
  3. Прапорщики.
  4. Офицеры.
  5. Маршал Российской Федерации.

Как звания отличаются по цветам и типам погон


Отличия воинских званий в России по цвету и типу погон зависят от нескольких факторов: рода войск, категории званий, а также уровня.

Цвета погон по роду войск:

  • Сухопутные войска: зелёный, оливковый
  • Воздушно-космические силы: синий
  • Ракетные войска стратегического назначения: чёрный с красным
  • Воздушно-десантные войска: голубой
  • ВМФ (флот): чёрный (с золотом/серебром)
  • Росгвардия: бордовый
  • Медслужба: белый (иногда серый)

Фото: Istock/citr1965

Отличия по категории звания и типу погон:

  • Рядовые и сержанты: погоны из ткани без металлических вставок, цвет соответствует роду войск, знаки отличия — нашивные или вшитые. У сержантов — уголки и полосы: один уголок — младший, два — сержант, три — старший сержант, широкая полоса — старшина.
  • Прапорщики: погоны более плотные, тканевые, с золотистыми или серыми шевронами и звездами. Одна большая звезда — прапорщик, две — старший прапорщик.
  • Офицеры: младшие — золотистые или светлые погоны с продольной полосой (просветом) посередине, звезды расположены вертикально: 1 звезда — младший, 2 — лейтенант, 3 — старший лейтенант, 4 — капитан. Старшие офицеры: просвет —двойной, более крупные звезды, 1 — майор, 2 — подполковник, 3 —полковник. Высшие офицеры: погоны с вышитым золотым орнаментом, широкий просвет, большие звезды, 1 — генерал-майор, 2 — генерал-подполковник, 3 — генерал-полковник, 4 — генерал армии.
  • Маршал Российской Федерации: уникальные погоны широкие, с орнаментом и одной большой звездой над гербом России.

Отличия во званиях между сухопутными войсками и флотом

Воинские звания в сухопутных войсках и флоте имеют схожую структуру, но отличаются названиями и иногда порядком следования.

  • Рядовой состав: матрос, старший матрос.
  • Старшинский состав: старшина второй статьи, старшина первой статьи, главный старшина, главный корабельный старшина.
  • Мичманы: мичман, старший мичман.
  • Офицерский состав: младшие офицеры — младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант. Старшие офицеры — капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга. Высшие офицеры — контр-адмирал, выце-адмирал, адмирал, адмирал флота.
  • Высшее воинское звание: маршал Российской Федерации
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«Миссия Бога»: Психоаналитик заявила, что каждый человек оказывается созависимым и назвала первый признак этого
Психоаналитик Смолярчук: каждый человек однажды оказывается созависимым
16 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/Drazen Zigic

Одна из самых частых причин обращения к психологу — болезненные, полные страданий отношения, которые специалисты называют созависимыми. Люди с такой проблемой, как правило, наиболее чувствительны и тревожны к партнеру.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что созависимость — это состояние, в котором каждый из нас обязательно окажется однажды.

«Какие бы мы психологически продвинутые не были, мы все склонны к невротическим переживаниям, у каждого из нас есть привязанность к другому человеку», — сказала эксперт.

Психоаналитик назвала первым признаком созависимости желание спасти партнера от какой-либо проблемы.

«Я тебя спасу. Я вижу, что у тебя есть проблема, но я тебя спасу. Отведу к врачу, приведу бабку-гадалку, буду хорошо себя вести, буду с тобой заниматься сексом, даже когда не могу или не хочу, буду для тебя самой удобной. Вот это вот «удобная» — первый признак созависимости», — объяснила Смолярчук.

Она добавила, что как только человек начинает жертвовать своим временем и удобством, то личное благополучие «летит в тартарары», хотя при этом внутри есть надежда на улучшение ситуации.

«Когда, грубо говоря, человек берет на себя миссию Бога: я его изменю, я его спасу. Если человек несозависимый, то он при раскладе, который его не устраивает, просто уходит, но таких мало. Совершенно нормально побежать спасать своего любимого человека — это абсолютно обычная человеческая ситуация», — завершила специалист.

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Думала, что у неё ковид: появились подробности смерти супруги Джина Хэкмена
Жена актёра Джина Хэкмена умерла от хантавируса, но думала, что больна ковидом
16 апреля 2025, 13:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Загадочная история смерти актёра Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы, которые были найдены мёртвыми 26 февраля, начинает раскрываться. Благодаря информации, которую полицейские обнаружили в ноутбуке супруги актёра, стало известно, почему Аракава не обратилась к медикам, хотя чувствовала, что больна.
Как пишет издание Page.six со ссылкой на слова представителя полицейского управления, занимавшегося расследованием смерти четы Хэкмен, в последнем послании 65-летней Бетси, которое она отправила приятельнице, говорится, что Аракава не хотела обращаться к врачу, так как считала, будто бы она страдает от мягкой формы ковида. По её мнению, эта болезнь должна была пройти сама. Однако Бетси всё же решила принять меры предосторожности. Скорее всего, у неё тогда появились проблемы с дыханием. Как показала история поисков в компьютере Бетси, она собиралась заказать несколько баллонов с кислородом для себя и для своего 95-летнего мужа Джина, который, как ей казалось, уже заразился от неё. Однако она так этого и не сделала: Аракава умерла от острой лёгочной недостаточности на следующий день после того, как отправила письмо подруге.

Вскрытие показало, что причиной смерти жены Хэкмена стал хантавирус (переносчиками болезни являются крысы и мыши). Симптомы этого недуга действительно очень напоминают ковид. Без соответствующего лечения это заболевание приводит к отёку легких и гибели, что и произошло с Аракавой.

При этом 95-летний супруг Бетси, вопреки её подозрениям, так и не заразился хантавирусом. Он умер от острой сердечной недостаточности через неделю после её кончины. Причём из-за того, что Джин страдал от болезни Альцгеймера, он, видимо, так и не понял, что его супруги уже нет в живых.

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#смерть
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Создавший стену Цоя в Петербурге художник назвал поступок фанатов Техника «неуместным»
Художник из Петербурга заявил, что создать стену Техника можно в другом месте
16 апреля 2025, 11:39

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в Северной столице, сообщил, что фанаты рэпера Паши Техника, которые заклеили портрет рок-музыканта, должны увековечить имя своего кумира в другом месте.
«Я считаю историю с таким проявлением чувств фанатов не совсем уместной. Наверняка есть места, которые можно было бы увековечить и сделать бы такую же историю, как со стеной Цоя, ну пускай будет стена Паши Техника», — рассказал художник в беседе с газетой «Известия».
По его словам, Паша Техник трепетно относился к творчеству Виктора Цоя.
«<…> я считаю, [это] крик фанатов, чтобы их услышали, <…> они требуют такого же отношения к ним, как к фанатом Цоя, чтобы их признали», — заключил Лукьянов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фанаты наклеили изображение рэпера Паши Техника в маске обезьяны поверх портрета Виктора Цоя.

Десятого апреля надпись «Техник» появилась на стене рок-музыканта в Москве. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет Цоя.

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#рок
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«Паша был хорошим парнем»: Милонов заступился за умершего рэпера Техника
Милонов заступился за Пашу Техника, который помогал бойцам в зоне СВО
16 апреля 2025, 10:40

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Рэпер Паша Техник до своей смерти оказывал помощь российским военным, находящимся в зоне спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит Life.
По словам депутата, он был лично знаком с Техником и несколько раз принимал участие в совместных съемках. Он считает, что рэпер за все свои «недостатки» заплатил жизнью.

«Когда хайп поднялся, осуждающий Пашу, я говорил: "Оставьте Пашу в покое". Паша был хорошим парнем. Поэтому то, что после смерти оказалось, что он честно и искренне помогал нашим бойцам, это, конечно, характеризует его с самой лучшей стороны», — отметил Милонов.

При этом он добавил, что многие не решались высказать претензии Технику лично, а после смерти начали открыто осуждать его.

«Так что я очень рад, что вот этот факт вскрылся — и он обнажил, что Паша был парнем хорошим и переживал за нашу страну, за общество», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Техник и рэперы Metox и Марк регулярно переводили деньги на поддержку и оснащение бойцов воинских частей, участвующих в специальной военной операции. 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку они отправили около миллиона рублей только за прошлый 2024 год.

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