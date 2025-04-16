Автоблогер Михеев и комик Дорохов приехали на завод «КАМАЗ»

Денис Дорохов и Денис Михеев (Фото: Telegram @pao_kamaz)
Авторы шоу «Рыцарь Дорох» и «Разгон» приехали на завод «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
«С дружественным визитом на автогигант приехал известный комик и байкер-любитель Денис Дорохов», — передаёт «Татар-информ».
С ними прибыл и автоблогер, соведущий шоу «Разгон» Денис Михеев.
«Мы на "КАМАЗе" сейчас были, огромное количество потрясающих людей, сильно кайфанули. Сейчас едем на тестовый полигон», — написал Михеев в своем Telegram-канале.
Гости посетили производственные площади завода двигателей, смогли поговорить с сотрудниками, а также, ветеранами и руководителями предприятия.
Далее их отвезли на автомобильный завод и на полигон, где они смогли покататься на КАМАЗах последнего поколения.
Пресс-секретарь «КАМАЗа» Олег Афанасьев рассказал, авторы шоу сами выразили желание посетить завод, а руководство не отказало.
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