Автоэксперт назвал идеальные сроки замены моторного масла

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Замена моторного масла каждые 5-8 тысяч километров — идеальный срок, заявил автоэксперт Петр Баканов. Однако оптимальный режим, «чтобы не заморачиваться», — менять его раз в 7500 километров.
В беседе с «Татар-информом» он пояснил, что в этом вопросе действует принцип «чем чаще, тем лучше». По его словам, после нескольких тысяч километров моторное масло начинает терять свою эффективность и деградировать.
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«Бывает, конечно, человек меняет масло один раз в 15 тыс. км, и у него все хорошо с машиной, но я бы так не рисковал. Если вы хотите, чтоб мотор прослужил долго и исправно, то идеальный интервал для замены масла в современном моторе —от 5 до 8 тыс. км», — подчеркнул автоэксперт.Читайте также:
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