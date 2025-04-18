Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов

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Китайские автомобили подешевеют на 20% после того, как на российский рынок вернутся ушедшие западные бренды. Об этом заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, та же тенденция будет наблюдаться и в сфере подержанных машин из Китая.
«В случае возвращения европейских, корейских, японских автоконцернов в Россию цены на китайские автомобили снизятся на 20%. Сейчас же предложений автомобилей из КНР стало больше, опять же на фоне возможного возвращения ушедших марок», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем автоэксперт и юрист Дмитрий Золотов рассказал, как аварийные комиссары могут обманывать виновников ДТП, выбивая из них крупные суммы. Они убеждают потерпевшего заключить договор об уступке прав требования ущерба после аварии, а после выбивают большие деньги со страховой и с виновника ДТП. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что это довольно распространенная практика.
«Это не схема, это реально работающий закон. Это не говорит о том, что все мошенники им пользуются и злоупотребляют. Ко мне очень много обращаются по ДТП, и мы помогаем тем, кто пострадал взыскать средства по этой схеме. Это рабочая схема и пробел в законодательстве», — поделился юрист.Читайте также:
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