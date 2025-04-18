Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов

Китайские автомобили подешевеют на 20% после того, как на российский рынок вернутся ушедшие западные бренды. Об этом заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, та же тенденция будет наблюдаться и в сфере подержанных машин из Китая.