Аналитик назвал условия для доллара по 75 рублей

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Для снижения курса доллара до 75 рублей нужен серьезный спад геоэкономической напряженности в мире, но она пока даже не просматривается. Об этом заявил глава управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. По его словам, на данный момент доллар находится под давлением и ослаблен в паре с евро и другими ключевыми валютами.
«Индекс доллара с начала февраля снизился на фоне тарифных конфликтов с 109 пунктов до менее 104 пунктов. В дальнейшем ждем движений курса рубля под влиянием переговорного процесса и возможному частичному облегчению движения валюты в международных расчетах», — пояснил аналитик в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прокомментировала рост стоимости золота до 3 тысяч долларов за тройскую унцию. В разговоре с «Известиями» эксперт отметила, что это может быть связано с ожиданиями «шатдауна» в США, когда приостановится финансирование правительственных учреждений. Еще одной возможной причиной она назвала ожидания возобновления снижения ФРС процентных ставок, так как инфляция в Штатах за февраль замедлилась куда существеннее, чем прогнозировалось.
«Мы считаем, что в этом году золото может еще дорасти как минимум до отметки в $3,2 тыс. за тройскую унцию», — заключила эксперт.Читайте также:
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