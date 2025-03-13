Эксперты назвали предполагаемую дату замедления уровня инфляции в России

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По прогнозам ряда экспертов, устойчивое снижение уровня инфляции в России ожидается только во втором полугодии. Об этом пишут «Известия».
«Устойчивое снижение инфляции начнется лишь во втором полугодии 2025 года, считают шесть из десяти опрошенных экспертов из банков и университетов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, а еще двое — что процесс уже начался», — говорится в сообщении издания со ссылкой на экспертов.
О начале замедления роста цен заявляли и аналитики российского Центрального банка. При этом о стабильности данного процесса пока говорить не приходится.
Причинами инфляции становятся внешние ограничения и нестабильность на международном рынке. Также на цены влияет бюджетная политика страны и дефицит рабочей силы. К тому же в числе причин находятся курс рубля и политика регулирования цен на топливо.
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