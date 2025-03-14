Экономист назвал самый выгодный способ вложения

В России за февраль средняя стоимость российских, европейских, японских или корейских автомобилей старше 15 лет практически не изменилась, но в то же время подорожали китайские автомобили с пробегом — на 2,6% до 3,74 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авто.ру Оценка».