Экономист назвал самый выгодный способ вложения

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Важно успеть разместить свободные накопления на долгосрочном депозите, чтобы сохранить на продолжительное время высокую доходность. Об этом заявил финансовый аналитика «Финама» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
«Если у человека имеются свободные средства, которые вряд ли понадобятся в ближайшие год-два, то ему уже стоит подумать над размещением их на долгосрочном депозите, чтобы зафиксировать все еще повышенную доходность на продолжительный период», — советует эксперт.По его мнению, банковские вклады — одни из самых привлекательных инструментов сбережения и преумножения накоплений. Наиболее выгодные предложения касаются новых клиентов и тех, кто получает зарплату или пенсию на счет в этом банке.
Он напомнил, что банки продолжают снижать ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, запланированного на 21 марта.
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