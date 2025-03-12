Бывший глава ЦБ назвал истинную цель экономической политики РФ

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Предсказуемый курс рубля является главной задачей на сегодняшний день, а не стремление к доллару по 60 рублей. Об этом заявил экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. По его словам, всех устроит, если курс рубля закрепится на тех значениях, на которых он находится сейчас.
«Предсказуемость гораздо важнее, чем уровень [к валютам]. Прогнозы за период одного года достаточно последовательны. То есть россиянам стоит читать годовые прогнозы, чтобы увидеть тенденцию, что будет происходить с курсом рубля, будет ли российская валюта ослабляться или расти», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман поделился прогнозом на неделю по курсу доллара. В разговоре с RT аналитик отметил, что он будет держаться на уровне 84-90 рублей.
«Прогнозируемый уровень по доллару на неделю — 84—90 рублей. Общий геополитический фон позитивен, и у инвесторов есть ожидания по дальнейшим позитивным тенденциям», — считает он.Читайте также:
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