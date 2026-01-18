Аналитик назвала альтернативу вкладам при снижении доходности
Снижение доходности вкладов объясняется политикой Банка России и налоговыми новациями. Об этом заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева агентству «Прайм».
Эксперт подчеркнула, что государственные и корпоративные облигации остаются надежным инструментом для инвесторов, обеспечивая доходность выше, чем текущие депозитные ставки. Для тех, кто является консервативным инвестором, облигации представляют наиболее подходящий вариант по уровню риска, отметила она.
Альтернативой могут стать фонды, инвестирующие в облигации и денежные рынки. Некоторые инвесторы выбирают защитные активы, такие как золото и другие драгоценные металлы, добавила Замалеева.
