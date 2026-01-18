В России проведут эксперименты по посадке в поезд и на самолет по биометрии

18 января 2026, 07:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Эксперименты по использованию биометрии при посадке как в самолеты, так и на поезда, проведут в России в 2026 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.