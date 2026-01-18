В России проведут эксперименты по посадке в поезд и на самолет по биометрии
Эксперименты по использованию биометрии при посадке как в самолеты, так и на поезда, проведут в России в 2026 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Министр сообщил, что внедрение технологии может начаться на поездах в Москве. Никитин подчеркнул, что на железнодорожном транспорте уже проводятся испытания соответствующей технологии. По словам главы Минтранса, планируется запустить пилотный проект на ограниченных маршрутах в 2026 году, после чего будет проведена оценка результатов для возможного масштабирования.
Что касается авиаперевозок, в марте в петербургском аэропорту Пулково начнётся пилотный проект по внедрению технологии. В Москве первым аэропортом, где она будет применяться, может стать Шереметьево. В эксперименте по использованию биометрии на всех этапах — от регистрации до посадки пассажиров — участвуют «Аэрофлот», Минцифры и центр биометрических данных, заключил Никитин.
