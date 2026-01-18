Россиянам рассказали, кому противопоказаны крещенские купания

18 января 2026, 07:28

РИА Новости: язва и гастрит являются противопоказаниями к крещенским купаниям

Фото: iStock/Osobystist

Сердечно-сосудистые заболевания, гастрит, язва и эпилепсия являются противопоказаниями для участия в крещенских купаниях. Об этом сообщила РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.