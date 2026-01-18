Россиянам рассказали, кому противопоказаны крещенские купания
Сердечно-сосудистые заболевания, гастрит, язва и эпилепсия являются противопоказаниями для участия в крещенских купаниях. Об этом сообщила РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.
По ее словам, погружение в прорубь категорически противопоказано при любых заболеваниях в острый период. Особенно это касается сердечно-сосудистых проблем, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, последствия инфаркта или инсульта. Стресс ледяной водой может вызвать резкий скачок давления, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.
Эксперт обращает внимание и на хронические воспалительные процессы, включая гастрит, язву, панкреатит, артрит и бронхиальную астму. Холодная вода может спровоцировать обострение этих заболеваний. Неврологические проблемы, такие как эпилепсия и невралгия, а также состояние после инсульта, являются противопоказанием для купания в проруби.
Людям с открытыми ранами и травмами следует воздержаться от этого мероприятия. Кроме того, категорически запрещено окунаться в прорубь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Махова предупреждает, что игнорирование этих противопоказаний может привести к серьёзным последствиям, включая внезапную остановку сердца или дыхания, тяжёлое переохлаждение, судороги.
