Ученый назвал главную причину ускорения изменения климата

Климатолог Кокорин: Сжигание ископаемого топлива ускоряет изменения климата
Фото: iStock/Tatiana Dvoretskaya

Основной причиной ускорения изменения климата является сжигание ископаемого топлива, которое усиливает парниковый эффект. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.



По словам учёного, антропогенный фактор является главной причиной долгосрочного изменения климата.

«Человек «делает» небольшое, но существенное усиление парникового эффекта — примерно на 5%. При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива», — указал он.
Росгидромет ведёт отсчёт климатических трендов с 1976 года, поскольку именно тогда сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором.

Ожидается, что такая тенденция «активного потребления» сохранится как минимум на протяжении всего XXI века. Это, в свою очередь, позволяет строить долгосрочные прогнозы.

Кокорин также напомнил, что антропогенное потепление накладывается на естественные климатические циклы, связанные с солнечной активностью, процессами в океанах и вулканической деятельностью.

«Поэтому у нас год на год не приходится», — подвел итог эксперт.
Мария Моисеева

