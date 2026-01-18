Ученый назвал главную причину ускорения изменения климата
Основной причиной ускорения изменения климата является сжигание ископаемого топлива, которое усиливает парниковый эффект. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
По словам учёного, антропогенный фактор является главной причиной долгосрочного изменения климата.
«Человек «делает» небольшое, но существенное усиление парникового эффекта — примерно на 5%. При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива», — указал он.
Росгидромет ведёт отсчёт климатических трендов с 1976 года, поскольку именно тогда сжигание ископаемого топлива стало серьезным фактором.
Ожидается, что такая тенденция «активного потребления» сохранится как минимум на протяжении всего XXI века. Это, в свою очередь, позволяет строить долгосрочные прогнозы.
Кокорин также напомнил, что антропогенное потепление накладывается на естественные климатические циклы, связанные с солнечной активностью, процессами в океанах и вулканической деятельностью.
«Поэтому у нас год на год не приходится», — подвел итог эксперт.