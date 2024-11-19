Аналитик Попцова допустила ещё больший рост ключевой ставки

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Аналитик фондового рынка Алина Попцова не исключила повышение ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ РФ до 22-23%.
«Банк России повторил сигнал о том, что для возвращения инфляции к цели требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Это лишь укрепляет вероятность подъёма ключевой ставки на заседании в декабре. Вопросом остаётся потенциальная ширина повышения до 22-23%. Прогноз ЦБ по средней ставке на остаток года в 21-21,3% допускает оба этих сценария», — прояснила в беседе с «Известиями» Попцова.
А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в следующем году может начаться и снижение ключевой ставки при отсутствии каких-либо шоков.
«Наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5%. И по мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – приводит АГН «Москва» слова Набиуллиной.
Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка начнёт своё снижение с марта 2025 года и постепенно придёт к уровню 2023 года.
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Мелисса Тимофеева