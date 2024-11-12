В ЦБ рассказали, когда стартует снижение ключевой ставки

«Общая площадь коворкинга составит около 100 тысяч квадратных метров, его резиденты получат полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря этому сроки запуска своего предприятия резиденты смогут сократить с нескольких лет до полугода», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

