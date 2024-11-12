В ЦБ рассказали, когда стартует снижение ключевой ставки

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Ключевая ставка начнет свое снижение с марта 2025 года и постепенно придет к уровню 2023 года, пообещала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках встречи с КПРФ, пишет депутат ГД Мария Прусакова в Telegram-канале.
«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года"- таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ сегодня в ГД», — гласит публикация.Финансовый регулятор повысил ключевую ставку 25 октября до 21% годовых. Прошлый максимум в истории зафиксировали в период февраль-апрель 2022 года. Тогда ставка выросла до 20%.
С началом спецоперации недружественные к РФ страны попытались «продавить» российскую экономику санкциями. Российские власти заявляли, что экономика страны преодолеет все трудности, которые создает Запад.
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